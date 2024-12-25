Göbek yağları eklemleri onarıyor

Kök hücre tedavisinin özellikle kireçlenme ve eklem hastalıklarında yenilikçi ve etkili bir yöntem olduğunu söyleyen, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Genç, cerrahiye alternatif olarak uygulanan bu tedavi yönteminin vücudun kendini yenileme potansiyelini harekete geçirerek, hastaların şikâyetlerini azalttığını belirtti. Doç. Dr. Genç, "Kök hücre tedavisi, modern tıbbın sunduğu yenilikçi çözümler arasında yer alıyor. Geleneksel tedavilerin ötesine geçen bu yöntem, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücudun kendini yenileme potansiyelini harekete geçirerek, hastalıkların ilerlemesini durduruyor" dedi.

DİZ AĞRILARINA KÖK HÜCRE

Kök hücre tedavisinin ortopedi alanında çok sık kullanılan bir yöntem olduğunun da altını çizen Doç. Dr. Genç, şöyle dedi: "Dizdeki kıkırdak yapının bozulması sonucunda ağrı, ses gelmesi ve şişme gibi belirtiler ile ortaya çıkıyor. İleri evrelerde cerrahi müdahale öncelikli olsa da erken evrede kök hücre tedavisini tercih ediyoruz."

VÜCUDU TAMİR EDİYOR

Kök hücrelerin, vücudun tamir hücreleri olarak adlandırıldığını söyleyen Doç. Dr. Genç, "Farklı dokulara dönüşebilen hücreler. Bu hücreleri genelde göbek çevresi yağ dokusundan veya kemik iliğinden topluyoruz. Ayrıştırılan kök hücreleri özel cihazlar yardımıyla hasarlı eklemlere enjekte edip iyileşme sürecini başlatıyoruz" dedi.

AMELİYATSIZ YÖNTEM

KÖK hücre tedavisinin önemli avantajlarından birinin de cerrahi bir yöntem olmaması olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Genç, "Bu yöntemle küçük kesilerle işlem yapabiliyoruz ve cerrahi bir müdahale gerekmiyor. Özellikle 18 yaş üzerindeki erişkinlerden başlayarak, 80-90 yaşına kadar olan hastalarda bu tedaviden fayda görmek mümkün" diye konuştu.

EN KALİTELİ KÖK HÜCRE GÖBEKTE

AMAÇLARININ hastalığın ilerlemesini durdurmak ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Genç, "Menisküs ameliyatı, kıkırdak hasarı onarımı veya kemik düzeltme ameliyatlarından sonra da kök hücre tedavisini destekleyici bir yöntem olarak kullanabiliyoruz. Özellikle bilimsel çalışmalar, göbek çevresi yağ dokusunun en kaliteli kök hücre kaynağı olduğunu gösteriyor. Bu bölgeden toplanan hücreler, ilerleyen yıllarda tekrar kullanılabiliyor" dedi.

BİRDEN FAZLA EKLEMDE UYGULANABİLİYOR

TEDAVİNIN çoklu eklem hasarlarında da başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Genç, "İki dizde veya kalça eklemlerinde aynı anda uygulama yapılabilmektedir. Vücut, alınan kök hücrelerin deposunu zamanla yeniliyor. Bu sayede tedaviye ihtiyaç duyulan dönemlerde aynı bölgeden tekrar kök hücre toplayabiliyoruz. Hastaların birkaç ekleminde aynı anda tedavi uygulayarak hayat kalitelerini artırabiliyoruz" diye konuştu.