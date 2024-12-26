Gıdalardaki büyük tehlike: Pestisit

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, pestisitlerin, tarım ürünlerini zararlılardan korumak ve verimliliği artırmak için kullanılan kimyasallar olduğunu belirterek, "Ancak bu kimyasallar, doğrudan sağlığımıza zarar verebilecek kalıntılar bırakabilir" diye konuştu.

YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı olmadığını da belirten Erk, şunlara dikkat çekti: "Bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabiliyor."

NAKİL OLANLAR DİKKAT

Erk, pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için bireysel önlemlerin yeterli olmayabileceğini söyleyerek, "Halkımız bu konuda bilinçli olmalıdır. Aynı zamanda, yetkililerin denetimleri artırması şarttır. Pestisit kalıntıları, başta organ nakli hastaları olmak üzere birçok kişi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Pestisitlerde doz çok önemlidir. Bunun hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem bilinçlendirme hem denetim çalışmaları yapılmalıdır" dedi.



BESLENMEMİZDEKİ PESTİSİTLERİN ETKİLERİ

SEBZE VE MEYVELER: Elma, çilek, domates, biber ve ıspanak gibi ince kabuklu ya da yüzeyi pürüzlü olan ürünler daha fazla pestisit tutabilir.

TAHILLAR VE BAKLAGİLLER: Buğday, pirinç, kuru fasulye ve nohut gibi ürünler pestisitlere maruz kalabilir.

HAYVANSAL GIDALAR: Hayvan yemlerindeki pestisitler, et, süt ve yumurtaya bulaşabilir.

KANSERE YOL AÇIYOR

Dyt. Aydın, uzun süreli ve yoğun pestisit maruziyetinin, şu sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi:

Hormonal düzensizlikler

Sinir sistemi hasarı

Kansere yol açabilecek toksik etkiler

Üreme bozuklukları

Özellikle çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan organ nakilli bireyler bu etkilerden daha fazla zarar görebilir.



BU ZEHİRE MARUZİYETİ NASIL AZALTACAĞIZ?

Dyt. Aydın, pestisitlere maruziyeti azaltmak için şu pratik adımların atılmasını önerdi:

Sebze ve meyveleri bol suda yıkayın, sirkeli veya karbonatlı suda bekletin.

Kabukları soyulabilen ürünlerin kabuklarını soyun.

Organik sertifikalı ürünleri tercih edin.

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin.