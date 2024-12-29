Kreş ve anaokullarında bulaşıcı hastalıklara dikkat

Anaokulu ve kreşlerde görülen bulaşıcı cilt hastalıklarında son günlerde artış yaşanıyor. Çocuklar arasındaki sosyalleşmenin en fazla yaşandığı bu ortamlardaki hastalıkların artmasıyla ilgili Dermatoloji Uzmanı Dr. Tahsin Çağdaş Akaslan, önerilerde bulunarak, cilt hastalıklarının tedavisi ile ilgili şu önemli bilgileri paylaştı. Uzm. Dr. Akaslan, "Mantar enfeksiyonu özellikle kırsal bölgelerdeki okullarda görülüyor. Ancak uyuz için böyle bir fark yok. Hem kentsel bölgelerde hem de kırsal bölgelerde sosyo ekonomik düzey fark etmeksizin görülüyor. Hasta popülasyonuna baktığımız zaman mantar enfeksiyonunda ve uyuz vakalarında özellikle kreş ve anaokulu çağındaki çocuklarda bir artış yaşandığını gözlemliyoruz" dedi.

BULAŞ RİSKİ FAZLA

Kreşler, anaokulları ve okulların; çocukların sosyalleştiği, birbiriyle oyunlar oynadıkları ve birbirlerine bol bol temas ettikleri ortamlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Akaslan, "Sınıftaki çocukların birinde bulunan bir cilt enfeksiyonunun diğerlerine bulaşması sık görülen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sınıftaki çocuklardan birinde görülen el, ayak,ağız hastalığı, mantar, uyuz gibi bulaşıcı bir cilt hastalığı, ortamda bulunan diğer çocukları da fazlasıyla etkiliyor" diye konuştu.

OKULA GÖNDERMEYİN

Çocukların, anaokulu veya kreşlerde arkadaşlarından cilt enfeksiyonunu kolayca kapabildiklerinin altını çizen Uzm. Dr. Akaslan, "Burada esas olan nokta hasta olan çocuğun okula gönderilmemesidir" dedi.

KLİNİK TABLO ÇOK ÖNEMLİ

BULAŞICI cilt hastalıkları geçiren çocukların okula ne zaman geri dönebileceği ile ilgili ise Uzm. Dr. Akaslan, şunları söyledi: "Bu süreç, hastalığın çeşidine göre farklılaşır. Kesin bir süre bulunmuyor. Ancak, klinik tablo çok önemli. Çocukta el, ayak, ağız hastalığı varsa kabaca döküntüleri tamamen kabuklandıktan 2 gün sonra tekrar okula gidebilir. Eğer antibiyotik gerektiren bakteriyel bir cilt enfeksiyonu varsa ve çocuk kendisini iyi hissediyorsa ilaç başlandıktan sonraki gün, enfekte olan yer sargı bezi veya yara bandı ile kapatılarak okula gidebilir. Bununla beraber çok sık görmesek de, saç mantarı varsa en az 2 hafta okula gitmeyip, tedavisini alması gerekir."

UYUZ GİZLENİRSE HERKESİ HASTA EDER

UYUZ teşhisi konması durumunda çocuğun sınıf öğretmeninin bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Akaslan, "Bu noktada kimi veliler, çocuğunun uyuz hastalığına yakalandığını söylemeye çekinebiliyor. Öte yandan uyuz akarı, çocuğa sınıftaki bir arkadaşından bulaşmış olabileceğinden sınıftaki herkes tedavi olmadıkça çocuğun enfekte olma riski devam eder. Kaşıntısı ve lezyonu olmayan çocuklar, okula gelmeye devam edebilir fakat onların da mutlaka tedavi olması gerekir" dedi.

ÇOCUĞUNUZU DERMATOLOĞA GÖTÜRÜN

UYUZ teşhisinde ise farklı bir prosedürün işlendiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Akaslan, "Bu enfeksiyonlar, telaş yapmayıp vakit geçirmeden dermatoloğunuza başvurduğunuzda genelde tedavisi basit enfeksiyonlardır. Eğer uyuz teşhisi konduysa, teorik olarak tedaviye başlandıktan sonraki gün bulaştırıcılığın kaybolduğu söylense de çocukta aktif lezyonlar ve gece uyandıran şiddetli kaşıntılar varsa 3 gün evde kalıp, hem çocuğun, hem aile bireylerinin tedavi olması gerekir" dedi.