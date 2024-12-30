Sen neymişsin be hindi!

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla ve heyecanlarla yeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Yeni yıl denilince de aklımıza ilk gelen insanların sevdikleriyle buluştuğu, muhabbet ettikleri kalabalık aile sofraları geliyor. Ve bu sofraların vazgeçilmezi ise geleneksel hindi. Peki ama hindi eti ne kadar besleyici? Sağlıklı mı? Tüm bu soruları Diyetisyen Ferdi Öztürk'e sordum. Öztürk, geleneksel olarak hindinin, yılbaşı sofralarını süslemesinin yanı sıra etinin besleyici ve doyurucu olmasının da tercih edilmesinde payının büyük olduğunu söyledi.Dyt. Öztürk, sağlık açısından bakıldığında; kırmızı etin kolesterol yüksekliğine, damar tıkanıklıklarına ve dolaşım bozukluklarına neden olması nedeniyle daha çok beyaz etin tercih edildiğini belirterek, "Hayvansal protein kaynaklarına alternatif olabilecek kanatlı hayvan yetiştiriciliği içinde tavuk ve hindi yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Hindi eti kümes hayvanı olarak sınıflandırılır ve beyaz ettir. Hindi eti, tat olarak tavuk etine benzerdir" dedi.Hindi etinin, vitamin ve mineral açısından çok zengin bir besin olduğunun altını çizen Dyt. Öztürk, "Magnezyum, bakır, fosfor, selenyum, B12 vitamini ve folat gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Sadece günlük tüketilen 200 gram hindi eti günlük B12 ihtiyacının neredeyse büyük bir kısmını karşılar" dedi.Hindi etinin besin değeri ve içeriğinin, pişirilme ve saklama koşullarına göre değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Dyt. Öztürk, şöyle dedi: "Genel olarak hindi eti yüzde 65 su ve yüzde 35 besin içerir. 100 gramlık bir porsiyonda 190 kalori vardır. Kalori açısından kırmızı et ve tavuk etine göre daha az kalorilidir. Protein açısından oldukça zengindir. 100 gramlık porsiyonunda ortalama 29 gram protein vardır. Ayrıca hindide bulunan protein tüm temel aminoasitleri yeterli seviyede içerdiği için yüksek kalitededir. Günlük ihtiyaç duyulan protein değerinin yüzde 70'ine yakınını sağlayabilir."Hindi etini yağ ve kolesterol açısından da değerlendiren Dyt. Öztürk, "100 gramında 7.5 gram yağ ve 110 mg kolesterol vardır. Tavuk ve kırmızı ete oranla kolesterol içeriği daha düşüktür. Ayrıca bu yağların çoğu deride depolanır. Derisiz kızarmış hindi etinin 100 gramında sadece 3.9 gram yağ vardır" dedi.Hindi etinin, kırmızı et ve işlenmiş etlere kıyasla kalp sağlığı için de tercih edildiğine dikkat çeken Dyt. Öztürk, "Kalp sağlığını koruyucu bir etkisi vardır. Ayrıca antioksidan içeriği ile vücuda, yaşlanmayı geciktirici, hücre yenileyici, bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır" diye konuştu.İçerdiği zengin içerik sayesinde tok tutup, doygunluk hissi vererek, zayıflama diyetlerinin de vazgeçilmezi olduğunu belirten Dyt. Öztürk, "Önemli ölçüde daha az yağsız olan hindi eti; derisiz beyaz göğüs ve kanat etinin kalori ve yağ alımına bakıldığında daha çok tercih edilip, zayıflama diyetlerinde tüketilebilir" dedi.Dyt. Öztürk, şu pişirme tüyolarını da verdi: "Hindi eti, en az 74 derece iç sıcaklıkta pişirilmelidir. Hindi etini pişirirken en az fırın sıcaklığı 162 derece olmalıdır. Genellikle bir hindi 162-177 derece arasında sıcaklıkta kızartılır. Taze bir bütün hindi eğer yılbaşı akşamları sevdiklerinizle beraber yenilecekse parçaları ve sakatatları pişirilmeden 1-2 gün önce buzdolabında saklanabilir. Ayrıca zeytinyağı, limon ve sirkeli suda 1 gün boyunca bekletilebilir. Defne yaprağı, karabiber veya diğer baharatlarla tatlandırılıp servis edilebilir."