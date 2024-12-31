Yılbaşı sofranız sağlıklı olsun

İster evde ister dışarıda olsun; yılbaşı akşamı yılın en fazla yenilip, içilen zaman dilimlerinden birisi. Kurulan ziyafet sofralarının tadını çıkarırken, ölçülü olmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, yılbaşı günü lezzetten ödün vermeden hazırlanacak, sağlıklı sofra tüyoları verdi...

KAHVALTI ÖNEMLİ

Öncelikle yeni yılın kutlanacağı geceye hazırlık olarak, sabah kahvaltısının çok iyi yapılması gerektiğini belirten Dyt. Yılmaz, "Yeni yıl gecesine hazırlanırken, sabah kahvaltı yapmadan güne başlamak, açlık hissine yol açabilir. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye sebep olabilir. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı yaparak, gün boyunca enerjik kalmak mümkündür. Kahvaltı yapmak akşam yemeğinde aşırıya kaçmayı da engeller" dedi.

ERKEN HAZIRLANIN

Dyt. Yılmaz, yılbaşı sofrasını hazırlarken, sağlıklı yemekler ve atıştırmalıklar planlamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Sebzelerle hazırladığınız mezeler, fırında pişirilmiş sağlıklı et yemekleri ve salatalar gibi seçenekler, sofranızın lezzetli ve sağlıklı olmasını sağlar" dedi.



ZİYAFET GİBİ BİR SOFRANIN OLMAZSA OLMAZLARI

Dyt. Yılmaz, yılbaşı akşamı beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

SALATAYA AĞIRLIK VERİN

Yılbaşı sofraları çoğunlukla ağır ve fazla kalorili yemeklerle doludur. Ancak sebzeler ve salatalar, sofrada dengeyi sağlayan sağlıklı bir seçenektir. Renkli sebzeler; havuç, brokoli, karnabahar, biber gibi bol yeşillikli salatalar sindirimi kolaylaştırır ve mineral, vitamin alımını artırır. Ayrıca, düşük kalorili yiyecekler oldukları için fazla yemek yemenizin de önüne geçer.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK

Yılbaşı gecesi atıştırmalıklara dikkat edin. Yüksek kalorili yiyecekler yerine sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın. Örneğin, kuruyemişler (badem, ceviz, fındık), yoğurtlu meyve salataları veya nohut cipsi gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz.

LİFLİ GIDALAR TÜKETİN

Posalı gıdalar, midenin uzun süre tok kalmasını sağlar ve sindirim sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur. Yılbaşı sofranızda tam tahıllar ve sebzeler gibi posa açısından zengin besinlere yer verin. Örneğin, zeytinyağlı enginar, biberli yeşil salatalar, mercimek çorbası, fırınlanmış sebzeler gibi seçenekler sofranızda yer alabilir.

BOL BOL SU İÇİN

Yılbaşı gecesinde ağır yemek tüketimi nedeniyle vücutta su kaybı yaşanabilir. Bu yüzden bol su içmek, vücut için önemli. Ayrıca, su içmek sindirim sisteminin doğru çalışmasına da yardımcı olur, fazla yiyecek tüketiminizin önüne geçebilir.

EGZERSİZİ UNUTMAYIN

Yılbaşı gecesi fazla yemek tüketilebilir. Ancak yeni yılın ilk gününde hareket ederek fazla kalorileri dengeleyebilirsiniz. Tempolu yürüyüşe çıkmak, yoga yapmak gibi basit egzersizler hem metabolizmanızın hızlanmasına destek sağlar hem de yeni yılın ilk gününü daha zinde geçirmenizi sağlar.

TATLIYA DİKKAT

Yılbaşı sofrasını süsleyen tatlılara dikkat edin. Şekerli tatlılar kan şekerini hızla yükseltip düşürebilir, bu da enerji dalgalanmalarına neden olabilir. Tatlılar yerine, meyve tabağı hazırlayarak, sağlıklı bir seçenek oluşturabilirsiniz. Meyveler, tatlı isteğinizi karşılar, aynı zamanda vitamin ve lif kaynağıdır. Meyve tabaklarını kuruyemiş ile tüketin. Tatlı isterseniz sütlü tatlı ya da şeker yerine doğal tatlandırıcı (bal) kullanarak yaptığınız kabak tatlısı tüketebilirsiniz.

PORSİYON KONTROLÜ

Yılbaşı sofrasındaki yemekler, sofralar cazip olabilir, ancak porsiyonları kontrol altında tutmak yeterli ve dengeli beslenmek için önemlidir. Farklı çeşitli yemeklerden küçük porsiyonlarda alın, aşırıya kaçmadan çeşit çeşit yemeklerden tadımlık tüketin. Yavaş yiyin ve doygunluk sinyallerini dikkate alarak fazla yemekten kaçının.