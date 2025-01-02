Hollywood ışığı yılı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kozmetoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Akman ile 2025'te genç ve güzel kalmanın sırlarını konuştum. Prof. Dr. Akman; longevity yani uzun ve sağlıklı yaşam için epigenetiği koruyarak, nasıl kişiye özel tedavilerin yapıldığını bir bir anlattı. İşte 2025'te genç, güzel ve sağlıklı kalmanın sırları…Prof. Dr. Akman, "Sağlıklı bir cilt önemli ama bizim için en önemlisi sağlıklı kalmak. Cildin sağlığını sağlamamız şart. Bireysel tedaviler çok önemli. Bu yıl genlerimize göre tedavi seçimleriyle hem sağlıklı hem genç olabileceğiz. Yani kişiye özgü genetik yaklaşımlarla medikal estetik uygulamalar olacak" dedi.Artık genlere bakılarak, yaşlanmanın durdurulabileceğini söyleyen Prof. Dr. Akman, "Kişinin kanından, hatta parmağından alınan küçük bir kanla ya da tükürüğünden alınan örnekle genlerine bakacağız. Herkesin genetik saati, epigenetik saati birbirinden farklı. Birine iyi gelen diğerine iyi gelmiyor. Genetik teste göre medikal estetik uygulayacağız. Yani genlerimize bakarak, epigenetik saatimizi değiştirebiliriz. En doğalından güzel bir şekilde yaş alırken, deri kanseri gelişimi sürecini de yok edebiliriz. Mesela kişinin güneş hasarlı geni var ise o zaman ona göre epigenetiğini değiştirecek" dedi.Medikal estetikteki yapay dolgu ya da botoks uygulamalarının yerini, kişinin kendi kanından elde edilen bio dolguların aldığını söyleyen Prof. Dr. Akman, şöyle dedi: "İnsanlar yüzünü doldurmuş gibi görünmek istemiyor. Artık kendi kanından elde edilen serumlar kullanılacak. Ya da karın yağlarından elde edilen, dolgu haline getirdiğimiz ürünler kullanılacak."Prof. Dr. Akman, eksozom ve kök hücre uygulamalarıyla bu özel içerikleri harekete geçirecek kombine uygulamaların; deri, saç ve tırnağımızın yanı sıra tüm vücudumuzun gençleşmesinde de farklı yollarla uygulanabileceğini söyledi.En son katıldığı Avrupa Dermatoloji Kongresi'nden de bahseden Prof. Dr. Akman, "Işık tedavileri ön planda. BBL, yani BroadBand Light (Geniş Bant Işığı) kontrollü yüksek yoğunlukta bir ışık frekansının cilde ısı göndermesiyle çalışıyor. 'Hollywood ışığı' diye de geçiyor. Gençleştiriyor, derideki hasarı ışıkla iyileştiriyor" dedi.Prof. Dr. Akman, lazer tedavileriyle sivilceyi, çıbanlı akneyi tedavi etmenin mümkün olduğunu da söyleyerek, "Sivilce tedavisinde bazı ilaçlar kullanıyorduk. Şimdi, bu kistik akneleri düzeltecek lazer tedavileri var. Yaygın olarak kullanılan lazerlerden farklı bir dalga boyutunda bu lazerler. İlaç kullanmadan sivilce tedavisini yapabiliyor" dedi.Kombine estetik ameliyatlarla hem göğüslerini küçülten hem de karın yağlarını aldıranların olduğunu, bu operasyonların bazen de ölümle sonuçlanabildiğini belirten Prof. Dr. Akman, şu önemli uyarılarda bulundu: "Yağları eritmeyi önermiyoruz. Bizim yağlarımızda kök hücreler var. Daha güzel amaçlarla kullanabiliriz. Kıllarımızın da gereksiz yerine epilasyonla alınmasını önermiyoruz. Bunlar bizi koruyacak hücrelerdir. Vücudumuzda her hücrenin bir değeri var. Yağlar aldırılıyor. Oysa ki o hücreler bize lazım. O yüzden bu tip işlemlere özenilmemeli. Bunun yerine kişiler, genel sağlıklarına dikkat etmeli. Spor yapıp, dengeli beslenmek önemli."