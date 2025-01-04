Kalplerin hocası

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nin (TKDCD) bu yılki kongresinde öyle bir isim ile tanıştım ki gururdan göğsüm kabardı. Onunla yan yana gelmek, o şifa dolu ellerle tanışmak, gözlerine bakıp, hayatının o muhteşem kesitlerini dinlemek, hissettiklerini haberleştirmek sağlık habercisi bir kadın gazeteci olarak bana ayrı bir gurur yaşattı. Bugün sizleri sayfamda, kıymetli hazinemiz Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Serap Aykut Aka ile tanıştırmak istiyorum…

DR. SİYAMİ ERSEK'İN ÖĞRENCİSİ

Kalp Damar Cerrahı Serap Aykut Aka, Türkiye'nin kalp nakli yapan ilk kadın doktoru. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ikinci sınıfındayken ünlü cerrah Dr. Siyami Ersek ile tanıştı. Dr. Siyami Ersek, 1968'de Dr. Kemal Beyazıd'dan sonra Türkiye'nin ikinci kalp naklini gerçekleştiren doktordu. Adı kurucusu olduğu Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hala yaşıyor. Prof. Dr. Aka da Dr. Siyami Hoca'nın öğrencisi olarak burada çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak tıp öğrencilerinin derslerine giriyor.

MANEVİ KIZI

O yılları Prof. Dr. Aka şöyle anlatıyor: "Tıp fakültesini kalp cerrahı olmak için okudum. Uzmanlık sınavını birincilikle kazanıp, aynı hastanede göreve başladım. Siyami Hocanın manevi kızı oldum. Bende birçok hediyesi ve hatırası vardır. Öğrencisi olarak gururluyum. Siyami Hocam, çok vizyoner bir tıp insanıydı. Türkiye'de kalp cerrahisinin ilerlemesini sağlayan çok kıymetli bir insandır. Allah onu nur içinde yatırsın."

NAKİL YAPAN İLK KADIN CERRAH

Türkiye'nin kalp nakli yapan ilk kadın cerrahı olarak tıp literatürüne geçen Prof. Dr. Aka sözlerini şöyle sürdürüyor: "Siyami Hocam derste, yaptığı kalp naklini anlattı ve bu olaydan çok etkilendim. İlk kez 1997'de kalp yetmezliği bulunan 40 yaşındaki bir erkek hastaya kalp nakli yaptım. O günden beri de 20'nin üzerinde kalp nakli operasyonu yaptım."



ONU ÖRNEK ALIYORLAR

PROF. Dr. Aka, Türkiye'de 2 bin 400 kalp cerrahı olduğunu belirterek, "Kalp damar cerrahlarımız dünyada bir numara. Kalp, beyin ve genel cerrahlık zor bir alan. Ama yine de kadınlarımız seçiyor bu branşı. Biz de mutlu oluyoruz. Türkiye'de kalp cerrahlarının üçte biri kadın. Asistanlarımız kadın. Bu bana büyük bir gurur veriyor. Dünyadaki oranlara göre kalp cerrahlarımızın sayısı artıyor. Kadınların, mesleğimi seçmelerinden ve her geçen gün sayılarının artmasından dolayı çok gururluyum" dedi.



ÇOK KUTSAL BİR GÖREV

Yaptığı kalp nakli operasyonlarında ne hissettiğini ise Prof. Dr. Aka şöyle anlatıyor: "Allah'ın büyük bir lütfu bu. Ben, kalp nakli yaparken bir aracı olduğumu hissediyorum. Bu kadar kıymetli bir kalbe dokunmak ve nakilden sonra göğüs boşluğunda kalbin ilk atışlarını duymak, tarifi imkansız bir his benim için. Bu aynı zamanda çok kıymetli bir hediye. Ben de Allah'ın izniyle bu görevi yerini getiriyorum. Bu çok kutsal bir görev."



SAĞLIK HİZMETLERİMİZ ÜST DÜZEYDE

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin üst düzeyde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aka, "Atatürk'e borçluyuz birçok şeyi. Sağlık hizmetlerimizi Batı ile aynı hızda geliştiriyoruz. Onun için Türkiye'de sağlık hizmetleri en üst düzeyde veriliyor. Artık, hiçbir konuda yurt dışına bir sağlık hizmeti almaya gitmeye gerek yok. Hepsi ülkemizde mevcut" dedi.