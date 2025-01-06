Dudak uçuğunda, Alzheimer izi

ABD Pittsburgh Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer hastalığı ile herpes simpleks virüsü-1 (HSV-1) arasında şaşırtıcı bir bağlantı keşfetti. Hakemli bilimsel dergi Cell'de yayınlanan çalışmada herpes enfeksiyonlarının Alzheimer'da rol oynayabileceği ileri sürüldü. HSV-1, ağız çevresi, dudak kenarı gibi bölgelerde uçuk olarak bilinen döküntülere yol açan ve en sık karşılan herpes virüsü. Araştırmacılar hayatını kaybeden Alzheimer hastalarının beyin dokusu örneklerinde HSV-1 ile ilişkili protein formları tespit etti. Virüs proteinlerinin büyük bir kısmı, Alzheimer patolojisinin ayırt edici özelliklerinden biri olan tau proteini birikimlerinde ve hastalığın tüm evrelerinde özellikle savunmasız kalan beyin bölgelerinde yer alıyordu. Tau proteini özellikle merkezi sinir sistemi nöronlarında bulunan bir protein.