Uzmanlar: Yumurta çok iyi bir besin kaynağı

İngiliz The Telegraph gazetesi, neden yumurta tüketmemiz gerektiğini yer verdi. Yıllardır uzmanlar yumurtanın faydaları ve zararlarını tartıştı. Ancak son yıllarda birçok uzman, beslenme programına yumurta eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Beslenme uzmanı Rhian Stephenson yumurtanın çok iyi bir protein ve vitamin kaynağı olduğunu dile getirerek, "Yumurtalar ucuzdur, pişirilmesi kolaydır ve çok yönlüdür" dedi. Caroline Farrell da yumurtanın vücudun ihtiyaç duyduğu ancak kendi başına üretemediği birçok besin kaynağını olduğunu kaydetti.