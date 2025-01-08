‘Kardelenler’in afişi yayında!

AYDA Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi isimlerin rol aldığı atv'nin yeni dizisi 'Kardelenler' çok yakında atv'de yayınlanacak. Dizinin afişi sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine topladı. Afişte oyuncu Ayda Aksel'in canlandırdığı Hicran'ın elinde bir saksı içinde yer alan kardelen çiçeği dizinin adına atıfta bulunurken; zemin üzerindeki saksıdan ayrılmış olan kardelen dalı ise dikkat çekti.