‘Bu kararla estetikte merdiven altı bitecek’

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi. Daha önce, sağlık kuruluşlarında gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri yalnızca dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası bulunan hekimler yapabiliyordu.

MESTER'DEN KARARA DESTEK GELDİ

Yönetmelik değişikliğiyle tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimleriyle yetkinlik edinen hekimler de sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri gerçekleştirebilecek. Yeni yönetmelikle estetik amaçlı uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı da fiilen arttı. Karar, tartışmalara neden olurken, Medikal Estetik Tıp Derneği'nden (MESTDER) ise destek geldi. MESTDER Başkanı Dr. Yasemin Savaş, "Derneğimiz kurulduğu günden bu yana, birleştirici, demokrat ve ışığı bilim olan bir çatı dernek misyonunda olmakla birlikte, merdiven altı uygulamaların karşısında durarak, sektörün kaliteli hizmetinin sürdürülebilir olmasında da öncü olmuştur" dedi.



AMACIMIZ ALANI MERDİVEN ALTINDAN KORUMAK

DR. Savaş, dernek olarak öncelikli amaçlarının alanı genişletmek, alanı sahte, kaçak, uygunsuz ürün ve cihazlardan ve merdiven altı uygulamalardan korumak olduğunu belirterek şunlara dikkat çekti: "Medikal estetik uygulamaları cerrahi olmayan işlemlerdir ve tıp fakültesinden eğitim almış doktorlar tarafından uygulanabilmelidir. Sağlık Bakanlığımızca 07.01.2025 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin ve bu yönetmelikteki alanı tüm hekimlere açma kararının merdiven altıyla mücadelede çok anlamlı bir adım olduğunu düşünüyoruz. Alanda çalışan tüm doktor ve sağlık kuruluşları ile alanda ilaç, ürün- cihaz sağlayıcı firmalarımız da dahil olmak üzere sektörün standardizasyonu ve kontrolü şarttır. Dernek olarak, bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüm hekimlerimizin de yanındayız."



HEDEF 2 MİLYON SAĞLIK TURİSTİ

SAĞLIK Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik ve teşvikleri sayesinde, Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının sayısının hızla arttığını belirten Dr. Savaş, "Aralık 2023 itibarıyla yetkili sağlık kuruluşu sayısı 4 bin 786'ye ulaştı ve bu artışın devam etmesiyle sağlık turizmi gelirleri, 2003 yılında 203 milyon dolar seviyesindeyken, 2022'de 2,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, sağlık için seyahat eden turist oranı da yüzde 0.9'dan yüzde 2.3'e çıktı. Bu yılın hedefleri ise 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar gelir olarak belirlenmiş durumda" dedi.



ESTETİKTE DÜNYADA İLK 5'TEYİZ

DR. Savaş, Türkiye'nin estetik tedavilerde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10'da medikal turizmde ise ilk 5'te yer alıyor. Türkiye, sağlık turizmi alanında önemli bir global oyuncu."



RUHSATSIZ MERKEZLERİ İHBAR EDİN

MERDIVEN altı medikal estetik uygulamalara karşı dernek dedektif gibi çalışırken, Dr. Savaş, dernek olarak aldıkları tedbirleri şöyle sıraladı: "Ruhsatsız merkezlerde ve hekim dışında işlem yapılan merdiven altı uygulamalar ciddi sağlık riskleri doğuruyor. Biz de bu kapsamda günden güne artan bu tür merkezlerin açığa çıkması amacıyla hem Sağlık Bakanlığı'yla ortak hareket ediyor hem de halkımızı da kendi sağlıkları için bu farkındalığa dahil ederek, 0543 266 63 78 numaralı ihbar hattımızı arayarak, ruhsatsız merkezleri ihbar etmelerini istiyoruz."