Çin’de ortaya çıkan HMPV yeni değil bilinen bir virüs

Çin'in kuzeyinde insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı korkuya neden oldu. Kovid-19 da Çin'de yayılmıştı ve bu küresel Kovid-19 pandemisinde 7 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Çinli yetkililer HMPV enfeksiyonunun özellikle 14 yaş altında yayıldığını bildirirken, hastanelerin hasta sayısıyla başa çıkmakta zorlandığı iddialarını ise yalanladı.

MEVSİMSEL BİR ARTIŞ

Çinli yetkililer bu artışı mevsimsel bir durum olarak değerlendirirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve hastanelerde artan yoğunluk, HMPV'nin etkileriyle ilgili tartışmaları da alevlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Kuzey Yarımküre'de yılın bu döneminde bu solunum yolu enfeksiyonlarında artış beklenebileceğini söylüyor. 29 Aralık 2024 tarihinden önce Çin'in kuzey eyaletlerinde daha fazla HMPV vakasının tespit edilmesi ise özellikle dikkat çekiyor.

BU VİRÜSÜ İYİ BİLİYORUZ

Ancak DSÖ, "Solunum yolu hastalıklarında gözlenen artışın, yılın bu zamanı için beklenen aralıkta" olduğunu belirtiyor. Kovid-19 aşılarından birini oluşturan Oxford aşı grubundan Profesör Andrew Pollard ise 2020 yılında Kovid-19'un bilinmeyen bir virüs olduğuna ve sağlığı tehlikede olan insanlarda ciddi hastalıklara ve ölüme neden olma potansiyeline sahip olduğunu, ancak HMPV ve semptomlarının bilim insanları tarafından iyi bilindiğine dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARDA DAHA RİSKLİ

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, HMPV'yi tüm yönleriyle ele aldı. Doç. Dr. Diktaş, "Virüs, özellikle ateş, soğuk algınlığı, öksürük, balgam çıkarma gibi semptomlarla başlıyor. Eğer zatürreye dönüşürse hırıltılı solunum ve oksijen seviyesinin düşmesi gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, kronik akciğer hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler bu virüsü daha ağır geçirme riski taşır" diye konuştu.



BELİRTİLERİ GRİBE BENZİYOR

HMPV ve diğer solunum yolları virüsleri arasındaki farkları da anlatan Doç. Dr. Diktaş, "HMPV, Kovid-19 ve influenza gibi diğer solunum yolu hastalıklarıyla karışabilir. Ancak, bu hastalıkların birbirinden ayırt edilmesi önemli. HMPV tanısı için PCR ve hızlı solunum testleri kullanılır. Bu testler, doğru tanı konulmasını sağlar ve hastaların doğru tedavi sürecine yönlendirilmesine olanak tanır. HMPV'nin semptomları, öksürük, burun akıntısı ve ateş gibi üst solunum yolu hastalıklarına benzerken, ileri vakalarda zatürreye dönüşüp, solunum güçlüklerine yol açabilir" dedi.



GRİP DE ATAKTA

DOÇ. Dr. Diktaş, şu anda mevsimsel gribin de yaygın olması nedeniyle nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şu bilgileri verdi: "Kalabalık ortamlardan kaçınmak, maske kullanımı ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak, virüsün yayılmasını engellemek için en etkili yöntemlerdir. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve sık sık ellerin yıkanması, virüsün bulaşma riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu tedbirler, sadece kişiyi değil, çevremizdeki insanları da korumaya yardımcı olur."



BU VİRÜSÜN AŞISI YOK

Virüsün tanı ve tedavi süreci hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Diktaş, "Maalesef bu virüse karşı etkili bir antiviral tedavi veya aşı bulunmuyor. Tedavi, sadece semptomların hafifletilmesine yöneliktir. Özellikle solunum sıkıntısı çeken bireylerin göğüs hastalıkları uzmanına başvurması büyük önem taşır. Bu sebeple, bireylerin kendilerini koruma konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.



HMPV NEDİR?

İNSAN metapnömovirüsü (HMPV); öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı çekme gibi üst solunum yolunda semptomlara neden olan, 'Pneumoviridae' adı verilen bir virüs ailesine ait solunum yolu virüsü. Genellikle hafif şekilde atlatılan HMPV virüsü, 65 yaş üstü kişileri, çocukları ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyleri etkiler. İnsan metapnömovirüsü vücuda girdiği durumda öksürük, ateş, burun akıntısı, nefes darlığı ve döküntü gibi belirtilere neden olur. Kendi kendine iyileşme gösterebilen HMPV virüsü, ciddi vakalarda hastanede tedavi gerektirebilir.