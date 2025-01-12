Düzensiz yemek ruh sağlığını etkiliyor

Nature Mental Health dergisinde yayınlanan yeni çalışma için İngiltere, İrlanda, Fransa ve Almanya'dan yaklaşık 1000 genç genetik verilerini sağladı, yeme alışkanlıkları ve refahları hakkında anketler doldurup 14 ve 23 yaşlarında manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yaptırdı. Çalışmada geriye doğru gidildiğinde, anksiyete, depresyon ya da dikkat sorunları olan 14 yaşındaki çocukların 23 yaşına geldiklerinde sağlıksız yeme alışkanlıklarına sahip olma ihtimallerinin daha yüksek olduğu görüldü. Sağlıksız yeme davranışları aynı zamanda obezite ve obeziteyi teşhis etmek için kullanılan bir ölçü olan yüksek vücut kitle indeksi (BMI) için daha yüksek genetik riske sahip olmakla da bağlantılıydı.