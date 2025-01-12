Veremle mücadelede dünyaya örneğiz

5-11 Ocak tarihleri "78. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası"ydı. Bu kapsamda vereme (tüberküloz) karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 'Küresel Tüberküloz Raporu'nda, dünyada tüm ülkelerin tüberküloz verilerini açıkladı. Ülkemizde veremle mücadelede referans hastanelerden biri olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Babalık ile dünyada ve ülkemizde verem hastalığının durumunu konuştum...'Küresel Tüberküloz Raporu'nda, dünyada verem (tüberküloz) durumunun, DSÖ tarafından geliştirilen 'Tüberkülozu Bitirme Stratejisi Hedefleri'nin gerisinde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Babalık, şunlara dikkat çekti: "Tüberküloz ölüm sayılarında, 2015 yılına kıyasla 2025 yılında yüzde 75 azalma olması istenirken, henüz ölüm oranlarında yüzde 23 azalma olmuştur."Prof. Dr. Babalık, DSÖ raporunu örnek göstererek, şu rakamları paylaştı: "DSÖ, dünyada 2023 yılında 10.8 milyon verem hastası olduğunu, ancak 8.2 milyon tüberküloz hastasının kayıtlı olduğunu bildirdi. Rapora göre dünyada verem hastalarının yaklaşık yüzde 25'i tanı ve tedaviye ulaşamıyor. Dirençli tüberküloz vakalarında tanı ve tedaviye erişim oranı da düşük. DSÖ, tüberkülozun 2023'te en ölümcül bulaşıcı hastalık olduğunu da açıkladı. Dünyada yaklaşık 1.25 milyon kişi verem nedeniyle hayatını kaybetti."Prof. Dr. Babalık, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak kararıyla tüberküloz hastalarına 2018 yılından itibaren nakdi yardım da sağlandığını belirterek, "İhtiyacı olan tüberküloz hastalarına nakdi yardımlar aylık olarak tedavi süresince ve tedavi bitiminden sonra 6 ay daha yapılmaktadır. Bu, dünyada örnek bir uygulama olarak gösterilmiştir" dedi.Prof. Dr. Babalık, Türkiye'de tüberküloz hastalığının durumuyla ilgili de bilgi vererek, "Türkiye'de başarılı bir 'Tüberküloz Kontrol Programı' yürütülmektedir. Ülkemizde kayıtlı tüberküloz hasta sayısı yıllar içinde giderek düşmektedir. Türkiye'de kayıtlı verem hastası sayısı 2005 yılında 20 bin 535 iken, 2023 yılında 9 bin 527 tüberküloz hasta sayısı saptanmıştır" dedi.Türkiye'de tüberküloz kontrolündeVerem SavaşDispanserleri'ninönemli bir rol üstlendiğinibelirtenProf. Dr. Babalık,şöyle dedi: "Yaptıklarıhizmetlerücretsizdir. VeremSavaş Dispanserleri'nde;tanı, tedavi,kayıt, muayene,koruyucu tedavi,risk grupları taranmaktadır.Yüzde100 tedavi edilebilirbir hastalıktır. En az 6 ay düzenlitedavi gerekir. Ülkemizdetüberküloza yönelik tanıve tedavi hizmetleritüm sağlık kuruluşlarıtarafından ücretsizolarak sunulmaktadır.Tüberküloz hastalarınıntedavisindekullanılan, tüm ilaçlarSağlık Bakanlığıtarafından vatandaşlarımızave yabancıülke doğumlu tümhastalara ücretsizolarak ulaştırılmaktadır."