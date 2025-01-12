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Giriş Tarihi: 12.1.2025

Veremle mücadelede dünyaya örneğiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), en ölümcül bulaşıcı hastalık olarak açıkladığı verem (tüberküloz), dünyada halen toplum sağlığını tehdit ediyor. Türkiye’de verem başarılı bir şekilde kontrol edilirken, bunun en büyük nedeni ise Verem Savaş Dispanserleri’nin rolü. Ayrıca, hastalara tedavi süresince para yardımı da yapılıyor. Bu, dünyada örnek bir uygulama olarak gösteriliyor

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Veremle mücadelede dünyaya örneğiz
5-11 Ocak tarihleri "78. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası"ydı. Bu kapsamda vereme (tüberküloz) karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de 'Küresel Tüberküloz Raporu'nda, dünyada tüm ülkelerin tüberküloz verilerini açıkladı. Ülkemizde veremle mücadelede referans hastanelerden biri olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Aylin Babalık ile dünyada ve ülkemizde verem hastalığının durumunu konuştum...



TÜBERKÜLOZU BİTİRME STRATEJİSİ
'Küresel Tüberküloz Raporu'nda, dünyada verem (tüberküloz) durumunun, DSÖ tarafından geliştirilen 'Tüberkülozu Bitirme Stratejisi Hedefleri'nin gerisinde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Babalık, şunlara dikkat çekti: "Tüberküloz ölüm sayılarında, 2015 yılına kıyasla 2025 yılında yüzde 75 azalma olması istenirken, henüz ölüm oranlarında yüzde 23 azalma olmuştur."

DÜNYADA 10.8 MİLYON KİŞİ VEREM
Prof. Dr. Babalık, DSÖ raporunu örnek göstererek, şu rakamları paylaştı: "DSÖ, dünyada 2023 yılında 10.8 milyon verem hastası olduğunu, ancak 8.2 milyon tüberküloz hastasının kayıtlı olduğunu bildirdi. Rapora göre dünyada verem hastalarının yaklaşık yüzde 25'i tanı ve tedaviye ulaşamıyor. Dirençli tüberküloz vakalarında tanı ve tedaviye erişim oranı da düşük. DSÖ, tüberkülozun 2023'te en ölümcül bulaşıcı hastalık olduğunu da açıkladı. Dünyada yaklaşık 1.25 milyon kişi verem nedeniyle hayatını kaybetti."



ÖRNEK UYGULAMA
Prof. Dr. Babalık, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak kararıyla tüberküloz hastalarına 2018 yılından itibaren nakdi yardım da sağlandığını belirterek, "İhtiyacı olan tüberküloz hastalarına nakdi yardımlar aylık olarak tedavi süresince ve tedavi bitiminden sonra 6 ay daha yapılmaktadır. Bu, dünyada örnek bir uygulama olarak gösterilmiştir" dedi.



ÜLKEMİZDE BAŞARILI KONTROL PROGRAMI VAR
Prof. Dr. Babalık, Türkiye'de tüberküloz hastalığının durumuyla ilgili de bilgi vererek, "Türkiye'de başarılı bir 'Tüberküloz Kontrol Programı' yürütülmektedir. Ülkemizde kayıtlı tüberküloz hasta sayısı yıllar içinde giderek düşmektedir. Türkiye'de kayıtlı verem hastası sayısı 2005 yılında 20 bin 535 iken, 2023 yılında 9 bin 527 tüberküloz hasta sayısı saptanmıştır" dedi.



VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ'NDE ÜCRETSİZ MUAYENE
Türkiye'de tüberküloz kontrolünde Verem Savaş Dispanserleri'nin önemli bir rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Babalık, şöyle dedi: "Yaptıkları hizmetler ücretsizdir. Verem Savaş Dispanserleri'nde; tanı, tedavi, kayıt, muayene, koruyucu tedavi, risk grupları taranmaktadır. Yüzde 100 tedavi edilebilir bir hastalıktır. En az 6 ay düzenli tedavi gerekir. Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan, tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımıza ve yabancı ülke doğumlu tüm hastalara ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır."

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Veremle mücadelede dünyaya örneğiz
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