Kış depresyonuna balkabağı

Kış aylarında sofralarımıza renk katarken, sağlığımıza da büyük fayda sağlayan balkabağını, özellikle bazı besinlerle birlikte tükettiğimizde etkisinin çok daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz, "Birçok ülkede anti-inflamatuar, antioksidan, antiviral ve antidiyabetik özellikleri nedeniyle ilaç olarak kullanılan balkabağı, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde tam bir şifa kaynağı. Balkabağını doğru besinlerle birlikte tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri daha da etkili hale getiriyor" dedi.

BİNBİR DERDE DEVA

Dyt. Kopuz, balkabağı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte balkabağıyla gelen şifa…



GRİBE KARŞI KORUYUCU

Balkabağı, içerdiği C vitamini sayesinde, kış aylarında artan hastalıklar karşısında vücudun bağışıklığını güçlendirir. Balkabağına karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatlar eklemek balkabağındaki betakarotenin vücuttaki emilimini artırır. Soğuk algınlığı riskini azaltarak, vücuda direnç kazandırır. Balkabağı antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri temizler, vücudu hastalıklara karşı korur.

DİYET İÇİN İDEAL

Balkabağı, 100 gramında sadece 26 kalori içeriği ile diyet yapanlar için ideal bir sebzedir. Yüksek lif yapısı sayesinde tok tutar, sindirim sistemini düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Balkabağına tarçın ve zencefil gibi baharatlar eklemek, hem sindirimi destekler hem de metabolizmayı hızlandırarak, kış aylarında vücudun daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

CİLDİ PARLATIYOR

Balkabağı cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini desteklerken, antioksidan özellikler cilt yaşlanmasını geciktirir, kırışıklıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Balkabağını yağlar (zeytinyağı, avokado yağı, hindistancevizi yağı) ile birlikte tüketmek, içeriğindeki beta-karotenin vücutta daha iyi emilmesini sağlar.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Yüksek lif içeriği sayesinde balkabağı, sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler. Aynı zamanda mideyi rahatlatır, bağırsak hareketlerini hızlandırarak, sindirim sürecini iyileştirir. Protein kaynakları ile tüketildiğinde öğünleri daha doyurucu hale getirir.

RUH SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Balkabağı, içerdiği 'Triptofan' adlı amino asit sayesinde ruh halini iyileştirici etkiye sahip. 'Triptofan', serotonin üretimini artırarak, depresyon belirtilerini hafifletir. Kış depresyonuna karşı balkabağı tüketmek iyi bir etki sağlar.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Balkabağı, kalsiyum açısından zengin olan süt ve yoğurt ile beraber tüketildiğinde kemik sağlığını güçlendirir. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur, osteoporozun önlenmesinde önemli rol oynar.

KALBİ KORUYOR

İçeriğindeki potasyum, kalp sağlığını korumada önemli rol oynar. Potasyum, kan basıncını düzenler, kalp krizi ve inme riskini azaltır. Ayrıca, sağlıklı yağlarla birlikte kalp dostu beslenmeyi destekler.

HORMONLARI DENGELER

Balkabağındaki çinko, hormon dengesinin korunmasına yardımcı olur. Adet döngüsünü düzenlemeye ve ciltteki hormon kaynaklı sorunları azaltmaya yardımcı olabilir.