Aşı ile önlenebilen tek kanser

Ocak ayı 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı' olarak belirlenmiş olup, ülkemiz de dâhil dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Rahim ağzı kanseri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'önlenebilen bir hastalık' olarak tanımlanıyor.

HPV NEDEN OLUYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Bebek de rahim ağzı kanserine dikkat çekti ve şu uyarılarda bulundu… Günümüzde rahim ağzı kanserinin neredeyse tek nedeninin Human Papilloma Virüsü yani HPV olduğunun altını çizen Op. Dr. Bebek, "Serviks (rahim ağzı), penis, vulva, vajina, anüs, ağız, yutak ve diğer mukozal bölgeleri tutarak, bu bölgelerde kansere neden olabilmektedir. Öyle ki 'rahim ağzı kanseri ile HPV' arasındaki ilişki, 'akciğer kanseri ve sigara' ilişkisinden daha yakın bir ilişkidir" dedi.

200'DEN FAZLA TİPİ VAR

Op. Dr. Bebek, genellikle cinsel ilişki sırasında genital bölge, vajina ve rahim ağzı epitelinde meydana gelen travma sonucu, HPV'nin hücre tabakalarına yerleştiğini belirterek, "Ancak geçirilen her HPV enfeksiyonunun rahim ağzı kanserine ilerlemediği bilinmelidir. Çünkü HPV, 200'den fazla alt tipi olan bir virüstür. 15 tanesi yüksek riskli gruptadır. Rahim ağzı kanseri için en büyük risklerden biri de, hiç pap smear yaptırmamış olmaktır. Tek bir pap smear testinin normal çıkması, kanser riskini yüzde 45 oranında, yaşam boyu alınmış 9 adet normal pap smear ise bu riski yüzde 99 oranında azaltmaktadır" dedi.





EN ÖNEMLİ KORUNMA; AŞI

RAHiM ağzı kanserinden en önemli korunma yolunun aşı olduğunu belirten Op. Dr. Bebek, "Aşı var olan HPV'ye karşı koruma sağlamaz ancak virüsün yüksek riskli tiplerine karşı antikor oluşmasını sağlar. Ülkemizde HPV aşısı ücretli bir şekilde yapılıyor" dedi.



HPV AŞI TAKVİMİ NASIL OLMALI?

OP. Dr. Bebek HPV aşı uygulama takvimini ise şöyle açıkladı: "Aşı erkek ve kız çocuklarında 11-12 yaşta başlamalı, 15 yaşın altında 2 doz (0-6 ay), 15 yaş üstünde 3 doz (0-2-6 ay) şeklinde olmalıdır. Hem erkek hem de kadın için aşının üst yaş sınırı yoktur."

DÜZENLİ PAP SMEAR YAPTIRIN

Rahim ağzı kanseri için birinci ve en önemli sebebin yüksek riskli HPV'nin çıkması olduğunu belirten Op. Dr. Bebek, bu virüsün vücuda girip, dokularda hızlıca üremesi ve kansere sebep olmasını sağlayan risk faktörleri olduğunun altını çizdi. Op. Dr. Bebek, bu risk faktörlerini şöyle sıraladı:

Düzenli pap smear yaptırmamış olmak

 Erken yaşta (20 yaş altında) ilişkiye başlamak

 Partner sayısının çok olması

 Partnerin partner sayısının çok olması

 Sigara kullanmak

Bağışıklık sisteminin zayıf olması. Örneğin HIV enfeksiyonu, organ nakli nedeniyle immun sistemi baskılayan ilaç kullanılması

Anormal pap smear sonucu olan ya da kanser öncesi servikal hücre değişiklikleri tanısı öyküsü olan kadınlar

 HPV aşısı yaptırmamış olmak

Beslenme alışkanlığı (vitamin C, vitamin A, beta karoten ve folat eksikliği)

Yüksek doğurganlık sayısı

Düşük sosyoekonomik düzey



KETEM'DE ÜCRETSİZ TARAMA

ÜLKEMİZDE uygulanan 'Ulusal Kanser Tarama Programı' uyarınca, tarama standartları doğrultusunda 30-65 yaş aralığındaki kadınlara her 5 yılda bir HPV ve pap smear testi uygulanıyor. Ülkemizde rahim ağzı kanseri taramaları; Toplum Sağlığı Merkezleri'nin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren 'Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM), Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yapılmaktadır.