Burun tıkanıklığı kabusu

Nefes almayı zorlaştıran burun tıkanıklığının birçok sebebi olduğu gibi çözümü de mümkün. Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Prof. Dr. Esra Eryaman Yel, burun tıkanıklığının eğrilikten alerjiye, apneden estetiğe bir çok sorunlara yol açtığını belirterek, çözüm önerilerini anlattı.

DOĞRU NEFES ÖNEMLİ

Horlama ve burun estetiği üçgeninin orta noktasının burun olduğunu belirten Prof. Dr. Yel, "Hayat nefes almaktır ve doğru nefes burundan alınır. Burundan iyi nefes alabilmek tüm vücudun da iyi oksijenlenmesi demek. Burundan solunan hava, burun eti gibi anatomik yapılar, sümük ve gözyaşı gibi salgılar sayesinde bir süre yavaşlatılarak, nemlendirilerek, ısıtılarak ve yabancı partiküllerden temizlenerek, nefes borusu ve akciğerlere ulaşır. Burundan nefes almada sıkıntı olması burun tıkanıklığı anlamına gelir" dedi.

ALERJİLERE NEDEN OLUYOR

En sık rastlanılan etkenin alerji olduğunu belirten Prof. Dr. Yel, şunları söyledi: "Ağaç, çayır, yabani ot polenleri, ev tozu denilen çeşitli akar türleri, küfler, hamamböceği, kedi, köpek döküntüleri ve salgıları, belli başlı duyarlılık yapan alerjenlerdir. Mevsimsel denilen polen alerjilerinde, alerjenlerle karşılaşıldığında hapşırık, sulu akıntı ve burun tıkanıklığı şikâyetleri oluşur. Tüm sene boyunca devam eden ev tozu akarlarında ise daha çok geniz akıntısı ve kronik burun tıkanıklığı şikâyetleri görülür."

20 DAKİKADA ALERJEN TESTİ

Tedavilerinde de farklılıklar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yel, "Teşhis için en pratik test, deriye uygulanan delme denilen 'Prick testi'dir. 20 dakika içerisinde kişinin duyarlı olduğu alerjenler tespit edilip, tedaviye başlanır" dedi.

EĞRİLİK VARSA DİKKAT!

Burunda eğrilik veya et büyümesi varsa burun tıkanıklığının kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Yel, şöyle dedi: "Sık rastlanan etkenler burun kemiği eğriliği olarak bilinen 'septum deviasyonu' ve burun eti büyümesi olarak bilinen 'alt konka hipertrofisi'dir. Hastalar bunu 'deviasyonum var' veya 'burun kemiğim eğri ve burun etim şişmiş' olarak tarif ederler. Septum burun boşluğunu ikiye bölen, kıkırdak ve kemikten oluşan bir yapıdır. Doğuştan veya travmaya bağlı olarak S şeklinde veya bir tarafa doğru eğri olabilir. Buna 'septum deviasyonu' denir. Burundan nefes almayı önemli ölçüde azalttığı zaman ameliyatla tedavi edilir."

HORLAMA CİDDİ BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

BURUN sağlığında etken olan bir diğer konunun da uyku, horlama ve apne olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yel, şunları söyledi: "Burunda tıkanıklık olduğunda ağız açık uyunur. Bu esnada yumuşak damak, dil kökü, küçük dil gibi bölgelerin titreşmesiyle horlama ortaya çıkar. Tıkanıklık arttıkça, akciğer aynı miktardaki havayı güçlü bir şekilde emerek çekmeye çalışır. Bu emme basıncı, boğazın yumuşak bölgelerinde zamanla sarkma ve tıkanmaya neden olur. Kişi uyurken bu tıkanıklığı yenmek için solunum çabası içine girer. Göğüste ve karında birbirine uyumsuz hareketler ve minik sıçramalar ile devam eden kalitesiz bir uyku oluşur. Vücuttaki oksijen seviyesi düşer, kalp ve damar problemleri başlayabilir. Bizim için, horlama sadece basit bir şikâyet değildir, sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler yaratan apnenin ilk belirtisi olması açısından önemlidir."

BURUN ESTETİĞİ GEREKEBİLİR

BURUNDAN nefes alma sorunu olanlarda burnun dış yüzünde bozulma ve eğrilik görülebildiğini belirten Prof. Dr. Yel, "Çocukluk çağında ve erişkinlerde burun üzerine düşme veya darbe sonucu burunda gelişme noktaları hasar görür ve buna bağlı olarak burun dış görünümü şekilsiz, deforme ve eğri olarak gelişimini tamamlayabilir. Bu tür şekil bozukluklarında burnun dış görüntüsünü düzeltmeden nefes alma sorunu tam çözülemez. Burun estetiği ayrıca hastanın estetik açıdan kaygısını düzeltmek için de ilave edilebilir. Sonuçta daha iyi nefes alabilmek için burun içi eğriliği operasyonu yaparken, hastanın isteğine bağlı veya işlevsel olarak burun dışına da 'rinoplasti' denilen estetik burun ameliyatı uygulanabilir" dedi.