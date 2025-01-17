Ebeveynlere sömestir önerileri

Karne notlar karşısında cezalandırıcı ve suçlayıcı bir yaklaşım sergilemek yerine destekleyici olmanın önemine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, tatilde aile içi iletişimi güçlendiren etkinliklerin, çocukların ilgi alanlarına yönelik aktivitelerin ve öğrenme sürecini destekleyen faaliyetlerin yapılabileceğini belirtti. Ülkü ayrıca, uyku düzeni ve ekran süresi gibi konularda esneklik sağlarken, sınırların korunması gerektiğini de vurguladı. Ülkü, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların düzenli bir programa ihtiyaç duyduklarını da hatırlattı. Ülkü "Karne dönemi, çocukların çabalarının sonuçlarını gördüğü bir zaman olsa da yalnızca notlara odaklanmak yerine süreci anlamaya çalışmak daha önemlidir. Çocuğunuzun karnesi beklentilerinizin altında olabilir. Bu durumda onu yargılamak ya da cezalandırmak yerine, nedenlerini anlamaya yönelik bir yaklaşım benimseyin" önerisinde bulundu.

AKTİVİTE PLANLAYIN

Ülkü, ayrıca çocuğun başarılı olduğu alanları ödüllendirmek isteyen ebeveynlere, bu ödüllerin maddi değerinden çok, çocuğun kişisel gelişimini destekleyecek etkinliklere yönelik olmasına özen göstermelerini önerdi. Ülkü, "Tatil boyunca aktivite planı oluşturun" dedi.

BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN

Çocuğun çabalarının aile bireyleri tarafından takdir edilmesi ve güçlü yönlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Ülkü, "Karnesiyle ilgili onun düşüncelerini ve duygularını ifade etmesine fırsat tanıyın. Kardeşler ya da çevredeki diğer çocuklarla kıyaslamaktan kaçının. Her çocuğun kendi hızında ve farklı alanlarda başarılı olabileceğini unutmayın" dedi.



AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR FIRSAT

YOĞUN geçen bir eğitim döneminin ardından sömestir tatilinin, yalnızca dinlenmek için değil, aynı zamanda aile içi iletişimi güçlendirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek için eşsiz bir fırsat olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Nadide Demiral, şu tavsiyelerde bulundu: "Aile içi sağlıklı iletişimin çocukların özgüven gelişimi, sosyal becerileri ve stresle başa çıkma yetenekleri üzerinde büyük bir etkisi var. Tatil dönemleri, ebeveynlerin yoğun iş temposundan ve çocukların akademik sorumluluklarından uzaklaştığı, birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri nadir zaman dilimleridir. Bu süreç, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine, ailelerine daha çok bağlanmalarına ve daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine olanak tanır."

KİTAP GÜNLERİ DÜZENLEYİN

Demiral, sömestir tatilinde aile bağlarını güçlendirmek için şu önerilerde bulundu:

Tatil başlangıcında çocuklarınızla oturup bir 'tatil takvimi' oluşturun. Çocukların fikirlerini almak, onların sürece dahil olduğunu hissetmelerini sağlar ve sorumluluk duygularını geliştirir.

Bir bilim müzesini ziyaret etmek, açık hava tiyatrosuna gitmek ya da bir atölye çalışmasına katılmak, hem eğlenceli hem de öğretici olur. Bu tür aktiviteler, çocukların yeni şeyler öğrenirken aileleriyle bağ kurmalarına olanak tanır.

Birlikte yemek tarifleri deneyin, el işi projeleri yapın ya da eski fotoğraflardan bir aile albümü hazırlayın. Bu tür etkinlikler, hem yaratıcılığı teşvik eder hem de ortak bir başarı duygusu yaratır.

Ailece doğa yürüyüşlerine çıkın, bir piknik organize edin ya da bir kamp macerası planlayın. Doğada geçirilen zaman, stres seviyesini düşürür ve çocuklarla daha samimi sohbetler yapma fırsatı sunar.

Masa oyunları, bulmacalar veya geleneksel aile oyunları, hem eğlenceli hem de öğreticidir. Bu tür oyunlar, problem çözme becerilerini geliştirirken ekip çalışmasını da teşvik eder.

Her hafta bir aile filmi izleyip ardından tartışabilir ya da birlikte bir kitap okuyarak üzerine sohbet edebilirsiniz. Bu, çocukların ifade becerisini geliştirir.