Kış depresyonu kapınızı çalarsa

Mevsimsel depresyon, geçici bir süre ile görülen, mevsim değişikliğine kişinin fizyolojik verdiği tepkiye bağlı depresyon türlerinden biri olarak biliniyor. Bu depresyon türünün çoğunlukla sonbahar ve kış aylarında yaşandığını belirten Uzman Klinik Psikolog Deniz Mutlu, mevsimsel depresyon ile ilgili bilgi verdi.

HALSİZLİK DEPRESYON BELİRTİSİ Mİ?

Kışın yaşanan halsizlik hissinin, depresyon belirtisi olabileceğini belirten Mutlu, "Mevsimsel depresyonda olan kişide bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler kişinin depresyonda olduğunu belli eden, kendisiyle ve çevresiyle bağını zayıflatan belirtiler olmaktadır. Eğer bütün bunlar her kış döneminde kendini gösteriyorsa kronik anlamda mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşandığı ifade edilebilmektedir " dedi. Ve bu belirtileri şöyle sıraladı:

Günlük hayatta dikkatini toplayamamak

Sürekli halsizlik hissinin oluşması

Daha fazla yemek yeme ihtiyacı

Gün içerisinde uyku artışı

Uyumakta ve uyanmakta zorlanmak

Olumsuz düşüncelere kapılmak

En basit işleri bile yapmak istemekte zorlanmak

Kilo problemleri

Sosyal aktivitelerde yetersizlik



HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Mevsimsel depresyonun, kalıcı depresyondan farklı olarak mevsim şartlarının getirdiği kısıtlamalar geçtiğinde ortadan kalktığını belirten Mutlu, "Ancak yine de sonbaharda başlayıp, kış boyunca yılın 6 ayı sürecek bir depresyon kişinin günlük enerjisini düşürmekte ve genel olarak hayat akışını olumsuz etkilemekte. Bu nedenle psikoterapi ve psikiyatri desteği önerilmektedir" dedi.



BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ ÖNERİLİR

BİLİŞŞSEL davranışçı terapi ile mevsimsel depresyonun tedavi edilebildiğini belirten Mutlu, "Mevsimsel depresyonun tedavisinde gerek duyulursa ilaç tedavisi, D vitamini takviyesi, ışık (fototerapi) ve bilişsel davranışçı terapiye başvurulmaktadır" dedi.



DEPRESYONLA MÜCADELEDE FARKINDALIĞIN GÜCÜ

KLINİK psikolojinin ilgilendiği alanlardan biri olan bilişsel davranışçı terapinin, mevsimsel depresyonun tedavisinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Mutlu, şöyle dedi: "Bu yöntemde bireyin işlevsellik düzeyini düşüren olumsuz düşünce kanalları azaltılarak, düşünce süreçlerini gerçekçi ve işlevsel bir düzeye ulaştırarak, düşünce değişimi sağlanmaktadır. Bilimsel araştırmalar sonucunda, kişilerin farkındalığı arttıkça depresyon ile mücadele etme mekanizmalarının güçlendiği ve bununla paralel olarak günlük işlevsellik düzeyinin yükseldiği kanıtlanmıştır. Tüm psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi mevsimsel depresyonun tedavisinde de bireyin yaşamında birçok alana müdahale gerekmektedir. Bu nedenle mevsimsel depresyonda da bütüncül yaklaşım önemlidir. Bu durum insan doğasının biricik ve karmaşık yapısıyla ilişkili olmaktadır."