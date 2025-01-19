Kışın beslenme reçetesi

Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında kapalı ortamlarda geçirilen süre artar, fiziksel aktivite azalır ve vücut ağırlığında istemsiz değişimler meydana gelebilir. Güneş ışığından daha az faydalanmak ve evde daha fazla vakit geçirmek, ruh halimizi de olumsuz etkileyerek, bizi yorgun, mutsuz ve depresif hissettirebilir. İstinye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Tülin Çalışkan Kayıkçı, tüm bu olumsuzluklarla başa çıkmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Dr. Kayıkçı, kış aylarında sağlıklı bir yaşam için beslenme önerilerinde bulundu.

ENFEKSİYONA KARŞI LAHANA

Kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlü tutmanın, sağlığımızı korumanın ilk adımı olduğunu belirten Dr. Kayıkçı, "Bunun için öncelikle mevsim sebze ve meyvelerini sofralarımıza dahil etmeliyiz. Portakal, mandalina, kivi gibi C vitamini açısından zengin meyveler; lahana, brokoli, karnabahar gibi kış sebzeleri vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bunun yanı sıra A vitamini içeren havuç, bal kabağı gibi besinler de bağışıklık sistemini destekler. Antioksidan etkisiyle bilinen nar ise vücut direncini artırmak için mükemmel seçeneklerdir" dedi.

ÇORBALARA ZERDEÇAL EKLEYİN

Dr. Kayıkçı, kışın sıklıkla tüketilen çorbaların da çok besleyici olduğunu söyleyerek, "Mercimek, sebze ve tarhana çorbaları hem enerji verir hem de sindirimi kolaydır. Bu çorbaları hazırlarken zencefil, zerdeçal gibi bağışıklık destekleyici baharatlar ekleyerek şifa etkisini artırabilirsiniz" diye konuştu.

BOL SIVI TÜKETİN

Sıvı tüketiminin soğuk havalarda sıkça ihmal edildiğine dikkat çeken Dr. Kayıkçı, "Ancak vücudun toksinlerden arınması ve sağlıklı çalışması için yeterli miktarda su tüketmek çok önemlidir. Günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Ayrıca ıhlamur, adaçayı ve zencefil çayı gibi bitki çayları hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de bağışıklık sisteminizi destekler" dedi.

ENERJİ VEREN BESİNLER

DR. Kayıkçı, "Kışın enerji ihtiyacımız artar. Bu dönemde sağlıklı karbonhidratlar, proteinler ve yağlarla dengeli bir diyet oluşturmalıyız" diyerek, enerji artıcı besinleri şöyle sıraladı:



PROTEİN KAYNAKLARI: Tavuk, balık, yumurta, yoğurt ve peynir gibi hayvansal proteinler yanı sıra mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi bitkisel proteinler vücudun temel ihtiyaçlarını karşılar. Özellikle Omega-3 açısından zengin somon ve sardalya gibi balıklar, bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığınıza da olumlu katkı sağlar.

SAĞLIKLI YAĞLAR: Zeytinyağı, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağ kaynakları soğuk havalara karşı vücut direncinizi artırır.



STRESLE MUZ YİYEREK MÜCADELE EDİN

KIŞ aylarında güneş ışığından mahrum kalmanın, ruh halimizi olumsuz etkilediğini belirten Dr. Kayıkçı, "Bununla başa çıkmak için serotonin düzeylerini artıran yiyeceklere yönelin. Tam tahıllı gıdalar, muz, bitter çikolata gibi besinler, stres ve yorgunlukla mücadele etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, kısa yürüyüşler yapmak ve açık havada vakit geçirmek hem ruh halinizi iyileştirir hem de D vitamini üretiminizi destekler" dedi.



FİZİKSEL AKTİVİTEYİ İHMAL ETMEYİN

KIŞ aylarında hareket etmenin çoğumuz için zorlayıcı olabildiğini söyleyen Dr. Kayıkçı, şu önerilerde bulundu: "Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen kış mevsiminde, kısa bir yürüyüş veya evde yapılan hafif egzersizler ile fiziksel aktiviteyi artırmak hem beden hem ruh sağlığınızı iyileştirip, enerjinizi artırabilir. Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirir, kilo kontrolüne yardımcı olur ve genel sağlığınıza olumlu katkılar sağlar. Her gün en az 20 dakikalık tempolu yürüyüşlerle bu faydaları elde etmek mümkündür."