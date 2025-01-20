Dijital çağ çocukları ‘miyop’ yaptı

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslı Nihal, çocuklarda göz sağlığının gelişim ve öğrenme ile doğrudan ilgili olduğunu belirterek, "Bu nedenle göz ve görme sorunlarının erken yaşta tespiti ve tedavisi önem taşımaktadır. Doğumdan itibaren düzenli göz kontrolleri yapılması bu açıdan önemlidir" diye konuştu.Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte çocuklarda dijital ekran kullanımında çok ciddi bir artış görüldüğünü belirten Doç. Dr. Nihal, şunlara dikkat çekti: "Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu cihazlar yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da hayatının bir parçası haline geldi. Dijital ekran kullanımının artması ve başlangıç döneminin çok küçük yaşlara inmiş olması, beraberinde birtakım olumsuzlukları da getirmektedir. Bunların başında artan miyopi yer almaktadır."Doç. Dr. Nihal, ekrana ayrılan sürenin artması ile birlikte dışarıda geçirilen zamanın da azaldığını, bu durumun çocuklarda miyopinin başlaması ve ilerlemesine yol açtığını söyleyerek, "Erken yaşta başlayan miyopi, ilerleyen yaşlarda katarakt, glokom, retina dekolmanı gibi birçok hastalığın görülme sıklığında artışa neden olmaktadır" dedi.Uzun süreli ekran kullanımının gözlerin içe doğru yönelmesi ile birlikte akut başlangıçlı içe kaymalara da yol açabildiğini söyleyen Doç. Dr. Nihal, miyopi belirtilerini şöyle sıraladı:Gözlerini kısarak bakma eğilimi gösterirlerUzak nesneleri net bir şekilde görmekte zorlanırlarGözlerini ovuşturma alışkanlıkları vardırOkulda veya evde, televizyon veya tahtaya çok yakından bakarlarSınıfın en önünde oturmayı tercih edebilirler.Doç. Dr. Nihal, özellikle Kovid-19 sırasında ve sonrasında dijital ekran kullanımının artması ile birlikte miyopinin yanı sıra çocukların gözlerinde, içe kayma vakalarının da sıklığının arttığını belirterek, şunları söyledi: "Artan ekran süresi ile göz kuruluğu da oluşabilir. Bu durum göz kırpma sayısının azalması ve yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Göz yüzeyini koruyan gözyaşı tabakasında buharlaşma artar ve göz yüzeyinde kuruma oluşur. Göz kuruluğu nedeniyle dijital göz yorgunluğu ortaya çıkabilir. Ayrıca göz ovalamanın artması nedeniyle astigmat gibi kırma kusurları ve keratokonus şeklinde ilerleyici göz hastalıkları da ortaya çıkabilir."Doç. Dr. Nihal, çocuklarda göz sağlığının korunması için ebeveynlere şu uyarılarda bulundu:Çocuklarda 18 ay ile 2 yaş aralığında ekran kullanımı sınırlandırılmalı.Ekran kullanımı 2-5 yaş aralığında günde 1 saat, 6 yaş üstü çocuklarda da günde 2 saati aşmamalı.Çocukların ekrana çok yakın mesafeden bakması engellenmelidir.Aynı zamanda çocuğun dışarıda geçirdiği sürenin de artmasına dikkat edilmelidir.Aileler çocukların ekran kullanım sıklığını iyi bir şekilde takip etmeli ve gözlerde kızarıklık, göz ovalamada artış, bulanık görme, çift görme gibi şikayetler oluşması durumunda mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.Çocukların göz muayeneleri de düzenli olarak yaptırılmalıdır.