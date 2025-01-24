Bu acının panzehri toplumsal dayanışma

Özellikle çocukların duygusal destek alması gerektiğine dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Serdar Nurmedov, "Verdikleri tepkilerin mevcut bağlamda normal olduğunu, bu tür felaketlerin anlaşılması ve kabullenilmesinin herkes için zor olduğunu vurgulamak gerekir" dedi.

ROBOT DEĞİLİZ

Felaketlerin ardından sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasının, bilgi kirliliğinden korunmayı sağlayacağını aktaran Prof. Dr. Nurmedov, travmaların doğru şekilde ele alınmaması durumunda, nesiller boyu sürecek olumsuz etkiler bırakabileceğine vurgu yaptı. Yaşadığımız felaketler ve travmaların dünyaya ve insana dair bazı temel inançlarımızı sarstığını belirten Prof. Dr. Nurmedov, insanların robot olmadığını, karmaşık düşüncelerimiz, duygularımız ve hislerimiz olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Nurmedov, "İster doğal afet olsun, ister insan eli ile gerçekleşsin felaketlere karşı tepki veririz ve bu gayet normal" dedi. Dünyaya geldiğimizde hayat yolculuğumuza sevgi ve güven dolu insanlar olarak başladığımızı aktaran Prof. Dr. Nurmedov, ancak zaman içerisinde yaşadığımız felaketler ve travmaların, dünyaya ve insana dair bazı temel inançlarımızı sarstığını söyledi.

AİLELER ACI İÇİNDE

Karmaşık duygularla mücadele etmenin en iyi yolunun bu duyguların varlığını kabul etmek olduğunu belirten Prof. Dr. Nurmedov, "Yaşanan son yangın felaketinden sonra, birçok insanın bir noktada dünyanın öngörülebilir olduğuna veya iyi insanlara kötü şeyler olmayacağına dair inançları yerle bir oldu. Bir yanda feryat-figan eden acı ve kedere boğulan aileler ve sevenleri, diğer bir yanda tatillerine ve eğlenmeye kaldığı yerden devam eden kişiler. Süreci dışarıdan takip eden bizlerde de karışık duygulara sebep oluyor. Bir yanda acı ve keder, öte yanda öfke ve kızgınlık gibi duygulara kapılıyoruz" dedi.



DUYGULARINIZI KABUL EDİN

HER ne kadar bu karmaşık duygularla mücadele etmenin birden fazla yolu olsa da en kestirme yolun bu duyguları anlamak, anlamlandırmak ve bu duyguların varlığını kabul etmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurmedov, şöyle dedi: "Kabul etmek ile kabullenmek bir değildir. Kabul etmek demek, kaçınmamak demek, yok saymamak demek, varlığına müsaade etmek demektir. Çünkü bizi insan yapan duygularımızdır. Duygularımızı ifade etmek, paylaşmak, olumsuz olanları hafiflettiği gibi, olumlu olanları da artırır. Duygularımızı bastırmak ve onları yok sayarak 'normal' davranmaya çalışmak bizi kötü etkiler. Eğer bu süreci iyi yönetemezlerse travma sonrası stres bozukluğu gelişebilir."



TERAPİ DESTEĞİ SAĞLANMALI

Travmaya maruz kalmanın bireyin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi, toplumun da ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Nurmedov, şöyle dedi: "Bunlarla başa çıkmak için eğitim programları düzenlemek, bireylerin farkındalığını artırır. Psikolojik dayanıklılığı güçlendirme yollarını öğretmek de bu süreçte etkilidir. Toplumda psikolojik destek ve terapi hizmetlerine erişimi artırmak, bireylerin travmalarıyla başa çıkma sürecine yardımcı olur. Toplumsal travmanın en büyük panzehri toplumsal dayanışma ve eğitim diyebiliriz."



ÇOCUKLAR DERİNDEN ETKİLENDİ

YANGINDA arkadaşlarını ve diğer hayatını kaybedenler için üzülen çocukların duygusal gelişimi ve ruh sağlığının derinden etkilenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Nurmedov, "Bu çocuklar böyle durumlarda hiç olmadığı kadar ebeveyn desteğine ve rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Çocukların duygularını, hislerini ve düşüncelerini açıkça ve detaylı bir şekilde ifade etmelerine müsaade edilmesi gerekir. Verdikleri tepkilerin mevcut bağlamda normal olduğunu, bu tür felaketlerin anlaşılması ve kabullenmesinin herkes için zor olduğunu vurgulamak gerekir. Kayıp ve ölümü anlatırken yaşına uygun ifadeler ve açıklamalar kullanılmalı. Sosyal medya ve haber izleme süreleri azaltılmalı. Kaygılarını artıracak konuşmalardan ziyade güvende hissedebilecekleri ortam yaratılmalı ve rahatlatıcı etkinliklere yönlendirilmeliler. Rutinlerini sürdürmelerine özen gösterilmeli. En önemlisi, tutum ve davranışlarımız ile biz büyüklerin onlara örnek olmamız gerekir" önerilerinde bulundu."