Minik yüreklerin sinsi düşmanı: RSV

Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) ile ilgili tehdide dikkat çeken bir üniversitenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kurt, RSV'nin bebekler ve çocukların sessiz düşmanı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kurt, RSV'nin neden olduğu hastalık yükünü anlattı.

YILDA 64 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

RSV'nin ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs olduğunu belirten Prof.Dr. Kurt, 6 aydan küçük bebeklerde zatürre (pnömoni) ve bronşiolitin en sık görülen nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, her yıl dünya genelinde yaklaşık 64 milyon kişiyi etkileyen bu virüsün, 160 bin kişinin de hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

RSV'nin ülkemizde de solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatışların önemli bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurt, ebeveynleri bilinçli olmaya çağırdı. RSV'nin, özellikle prematüre bebekler, kronik hastalığı olan çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ağır seyrettiğini ifade eden Prof. Dr. Kurt, "Türkiye'de yapılan çalışmalar, RSV'nin çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 33'ünden sorumlu olduğunu gösteriyor. Bu durum, virüsün yaygınlığını ve etkisini ortaya koyuyor" dedi.

BEBEKLERİ KALABALIKTAN KORUYUN

PROF. Dr. Kurt, RSV'ye karşı alınabilecek diğer önlemleri ise şöyle sıraladı: "RSV sezonu olan kış aylarında bebekleri, kalabalık ortamlardan korumamız gerekmektedir. Özellikle risk grubundaki bebeklere yönelik aşılama ve antikor tedavilerinin ihmal edilmemesi, sağlıklı beslenme ve hijyen kurallarına dikkat ederek, enfeksiyon riskini azaltılması lazım."





RSV AŞILARI GÜNDEMDE

RSV aşıları ve yeni tedavilerin gündemde olduğunu belirten Prof. Dr. Kurt, RSV ile mücadelede yeni gelişmelerin umut verici olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Son yıllarda geliştirilen maternal aşılama yöntemleri, bebekleri doğumdan hemen sonra koruma altına alabiliyor. Ayrıca, uzun etkili 'monoklonal antikor' tedavileri ile risk altındaki çocukların ağır RSV enfeksiyonlarından korunması mümkün." RSV aşılarının, 2024 itibarıyla FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayını aldığını belirten Prof. Kurt, "Ancak bu aşılar, henüz Türkiye'de yaygın olarak erişilebilir değildir. Yakın gelecekte, hem bebekler hem de yaşlılar için RSV aşılarının Türkiye'de de kullanıma sunulması beklenmektedir" diye konuştu.