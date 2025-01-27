Orta kulak iltihabı yüz felci yapabilir!

Kulak zarı ve iç kulak duvarı arasında kalan ve işitmede iletimi sağlayan bölüm olan orta kulak boşluğunda meydana gelen enfeksiyon, orta kulak iltihabı olarak tanımlanıyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zekiye Kabaş, orta kulak iltihabı hakkında önemli bilgiler verdi.
ÇOCUKLAR RİSK GRUBUNDA
Orta kulak iltihaplarının aniden ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Kabaş, şunlara dikkat çekti: "Genellikle çocuk yaş grubunda görülür. Orta kulaktan hava, sıvı ve mikrobiyal alışveriş genize açılan östaki tüpü vasıtasıyla olur. Çocuklarda bu organ erişkinlere göre daha yatay yerleşimli olduğundan orta kulağa mikrobiyal geçiş daha kolay, aksi yönde geçiş ise daha zor olmaktadır. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik tablolar da erişkinlere göre daha sık izlenmektedir. Yine geniz eti büyüklüğü çocuklara has bir durumdur. Bu sebeple çocuklarda, orta kulak iltihabı daha sık görülür."
Op. Dr. Kabaş, en sık izlenen şeklinin orta kulakta sıvı oluşumu olduğunu belirtip bu tabloda ağrı ve ateş görülmediğini ama işitme azlığı, kulakta dolgunluk ve tıkanıklık hissi geliştiğini belirtti.
KIŞIN DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR
Kış mevsiminin orta kulak iltihabına ortam sağladığına dikkat çeken Op. Dr. Kabaş, "Kış aylarında orta kulak iltihabı geçirme riski ve sıklığı artar. Bu aylarda; nezle, grip, sinüzit, farenjit ve bademcik iltihapları daha sık olmaktadır. Tüm bu enfeksiyonlar hem östaki tüpünün çalışmasını bozarak, hem de mikrobiyal geçişi artırmak yoluyla klinik tabloya neden olabilmektedir. Tedavi edilmeyen orta kulak iltihapları ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.
KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR
Op. Dr. Kabaş, orta kulak iltihaplarının yol açtığı hastalıkları şöyle sıraladı:
Kulak zarında çökme veya yapışmalar
Kulak zarı delinmeleri
İşitmeyi sağlayan kemikçik zincirde erimeler
Kalıcı işitme kayıpları
Sürekli iltihabi akıntılar
İltihap sonucu oluşan ve kemik yapılarda erezyon yapabilen doku
Yüz felci
Denge bozukluğu ve baş dönmeleri
Menenjit
Beyin absesi gelişimi
KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!
Orta kulak iltihabından korunmak için neler yapılması gerektiğini ise Op. Dr. Kabaş, şöyle sıraladı:
Öncelikle sık el yıkama, havlu gibi ortak eşyaları kullanmama
Hasta kişilerle temasın önlenmesi
Klimadan uzak durmak
Dengeli beslenmek
Grip salgınlarında toplu ortamlardan uzak durmak
Grip aşısı olmak, üst solunum yolu efeksiyonlarından korunma önlemlerinin alınması
Alerji, kronik sinüzit gibi süregelen rahatsızlıkların tedavisi
Sigara içmemek
Hava kirliliğinden uzak durmak
Reflünün tedavi edilmesi