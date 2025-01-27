Orta kulak iltihabı yüz felci yapabilir!

Kulak zarı ve iç kulak duvarı arasında kalan ve işitmede iletimi sağlayan bölüm olan orta kulak boşluğunda meydana gelen enfeksiyon, orta kulak iltihabı olarak tanımlanıyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zekiye Kabaş, orta kulak iltihabı hakkında önemli bilgiler verdi.Orta kulak iltihaplarının aniden ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Kabaş, şunlara dikkat çekti: "Genellikle çocuk yaş grubunda görülür. Orta kulaktan hava, sıvı ve mikrobiyal alışveriş genize açılan östaki tüpü vasıtasıyla olur. Çocuklarda bu organ erişkinlere göre daha yatay yerleşimli olduğundan orta kulağa mikrobiyal geçiş daha kolay, aksi yönde geçiş ise daha zor olmaktadır. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik tablolar da erişkinlere göre daha sık izlenmektedir. Yine geniz eti büyüklüğü çocuklara has bir durumdur. Bu sebeple çocuklarda, orta kulak iltihabı daha sık görülür."Op. Dr. Kabaş, en sık izlenen şeklinin orta kulakta sıvı oluşumu olduğunu belirtip bu tabloda ağrı ve ateş görülmediğini ama işitme azlığı, kulakta dolgunluk ve tıkanıklık hissi geliştiğini belirtti.Kış mevsiminin orta kulak iltihabına ortam sağladığına dikkat çeken Op. Dr. Kabaş, "Kış aylarında orta kulak iltihabı geçirme riski ve sıklığı artar. Bu aylarda; nezle, grip, sinüzit, farenjit ve bademcik iltihapları daha sık olmaktadır. Tüm bu enfeksiyonlar hem östaki tüpünün çalışmasını bozarak, hem de mikrobiyal geçişi artırmak yoluyla klinik tabloya neden olabilmektedir. Tedavi edilmeyen orta kulak iltihapları ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.Op. Dr. Kabaş, orta kulak iltihaplarının yol açtığı hastalıkları şöyle sıraladı:Kulak zarında çökme veya yapışmalarKulak zarı delinmeleriİşitmeyi sağlayan kemikçik zincirde erimelerKalıcı işitme kayıplarıSürekli iltihabi akıntılarİltihap sonucu oluşan ve kemik yapılarda erezyon yapabilen dokuYüz felciDenge bozukluğu ve baş dönmeleriMenenjitBeyin absesi gelişimiOrta kulak iltihabından korunmak için neler yapılması gerektiğini ise Op. Dr. Kabaş, şöyle sıraladı:Öncelikle sık el yıkama, havlu gibi ortak eşyaları kullanmamaHasta kişilerle temasın önlenmesiKlimadan uzak durmakDengeli beslenmekGrip salgınlarında toplu ortamlardan uzak durmakGrip aşısı olmak, üst solunum yolu efeksiyonlarından korunma önlemlerinin alınmasıAlerji, kronik sinüzit gibi süregelen rahatsızlıkların tedavisiSigara içmemekHava kirliliğinden uzak durmakReflünün tedavi edilmesi