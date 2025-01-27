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Giriş Tarihi: 27.1.2025

Steroid ölüme davetiye çıkarıyor

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Steroid ölüme davetiye çıkarıyor
Genellikle kas kütlesi ve atletik performansın artırılması amacıyla kullanılan steroid takviyelerinin birçok zararı bulunuyor. Genç yaştaki sporcularda steroidin yaygın kullanımı kısa ve uzun vadede birçok yan etkiyi beraberinde getiriyor.



SABAH'a konuşan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Onur Derdiyok, "Bu tür performans artırıcılar, vücut için doğal olmayan bir yük oluşturur ve sağlıklı bir gelişim sürecini olumsuz etkileyebilir. Hatta ölüme bile yol açabilir. Sağlıklı bir gelişim sürecini de oldukça olumsuz bir şekilde etkileyebilir." şeklinde konuştu.
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Steroid ölüme davetiye çıkarıyor
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