Dikkat! Grip vakaları artıyor!

Türk TORAKS Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gaye Ulubay, "Bu yıl ocak ayının ilk haftasında solunum yolu şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 22.3'ünde grip (influenza), yüzde 20.7'sinde rinovirüs ve Kovid -19 tespit edilmiştir" dedi.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE KAS AĞRISI

Prof. Dr. Ulubay, "Halk arasında grip olarak bildiğimiz influenza ani başlayan ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, eklem ve kaslarda ağrı ile seyreden bir enfeksiyondur. Hastalık genellikle ilk bir haftada kendi kendini sınırlar. Ancak altta yatan hastalığı olan kişilerde, gebelerde, yaşlılarda ağır seyredip hastanede ve yoğun bakımda yatışa, hatta ölüme neden olabilir' dedi.

'İNFLUENZA A' GÖRÜLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre aralık ayı itibarıyla influenza oranlarında artış belirlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ulubay, "En sık izole edilen influenza A'dır. İnfluenza A tipinden de en sık saptanabilen ise H1 olarak bildirilmiştir" dedi.

ÜLKEMİZDE DE YAYGIN

Ülkemizdeki verilerle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Ulubay, rakamları şöyle paylaştı: "Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı ilk haftasında solunum şikayetleri ile ayaktan başvuran hastalardan alınan solunum yolu numunesinde yüzde 22,3 influenza virüsü, yüzde 20,7 diğer solunum yolu virüsleri (rinovirus ve Kovid-19) tespit edilmiştir. Ağır akut solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yatan hastalardan alınan solunum yolu numunelerinde ise yüzde 7,4 influenza virüsü tespit edilmiştir."



GRİP AŞISI ÇOK ÖNEMLİ

TEST sayısının arttırılması gerektiğini, gereksiz ilaç kullanımının ise ilaç direncini azaltabileceğini belirten Prof. Dr. Edis, "Türk TORAKS Derneği olarak 6 ayın üzerinde, özellikle risk grubunda olan kişilere grip aşısının her yıl yapılmasını önermekteyiz. Kalabalık ortamların havalandırılması, özellikle hasta kişilerin maske kullanımı, hastanelerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi enfeksiyonların yayılımını azaltacaktır. Risk grubunda olan kişilerin ise grip aşılarını yaptırmaları önem taşımaktadır" dedi.



4 VİRÜS BİRBİRİNE KARIŞABİLİR

İNFLUENZA, RSV, rinovirus ve Kovid-19'un çok benzer semptomlarla ilerlediğini belirten Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis ise test sayısının artırılması ve maske kullanımının hastanelerde zorunlu hale gelmesinin enfeksiyonların yayılımını azaltacağını belirterek, şunları söyledi: "Birbirine çok benzeyen bu 4 hastalığı test yapılmadan ayırt etmek çok güçtür."