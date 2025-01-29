Yumurta ye Alzheimer’dan korun

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yumurta tüketiminin sadece vücut sağlığı için değil, aynı zamanda zihinsel işlevlerin korunmasında da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Alzheimer hastalığı ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan bilimsel çalışmaları örnek veren Prof. Dr. Hanoğlu, "Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.Peki ama kolin nedir? Kolin, yumurta sarısı, baklagiller, brokoli, fasulye, süt, balık gibi bazı gıdalarda bulunan ve karaciğerde sentezlenen, aynı zamanda suda çözünebilen bir bileşik. Kolin, vücutta bulunan hücre zarlarının temel yapısal bileşenleri olan bazı fosfolipidlerin sentezinde kullanılıyor. Prof. Dr. Hanoğlu, "Vücutta kolin eksikliği olduğunda beyin ve sinir fonksiyonları başta olmak üzere birçok hücre ve organ işlevsel çalışmayabilir. Besin takviyesi olarak alınabilen kolin en çok yumurta, fındık, fasulye ve bazı sebzelerin içinde bulunur" dedi.Yumurtanın sadece tek bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Hanoğlu, dengeli bir diyetin ve fiziksel aktivitenin yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel olduğunu ifade etti. Geçmişte yumurtanın yüksek kolesterol içerdiği için sağlık açısından olumsuz değerlendirildiğini, ancak günümüzde bu düşüncenin değiştiğini belirtti.Prof. Dr. Hanoğlu, yumurtanın beyin sağlığı için olduğu kadar kalp sağlığı için de faydalı bir besin olduğunu vurgulayarak, "Yumurta gibi besinlerin bir diyetisyen tarafından planlanmış, dengeli bir beslenme programı içinde tüketilmesi önemli. Beslenmenin yanı sıra fiziksel egzersizlerin de programa eklenmesi gerekiyor. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör" dedi.