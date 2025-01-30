Hava durumu ruh sağlığını etkiliyor

Hollanda ve İspanya'da yapılan bir araştırma, hava durumunun gençlerin ruh sağlığını etkilediğini ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, Hollanda'da zaman içinde soğuk havaya maruz kalmanın, ergenler ve genç yetişkinler arasında anksiyete, depresyon, içe kapanma ve diğer şikâyetler gibi içselleştirme sorunları ile ilişkili olduğu belirlendi. İspanya'da ise daha yüksek ısı seviyeleri dikkat sorunlarıyla ilişkilendirildi. Analiz, 2015 ve 2022 yılları arasında Hollanda'da yaklaşık 3 bin 900 ve İspanya'da yaklaşık 900 ergeni kapsıyor.