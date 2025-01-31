Ölüm kokteyli sarı serum

Grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalananların tercih ettiği sarı serum nedeniyle meydana gelen ölüm vakaları gündemde. Eylül ayında ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sarı serum, Afyonkarahisar'da grip şikayetiyle gittiği klinikte serum bağlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan ile Adana'da yaşayan iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş'ın da hayatını kaybetmesine neden oldu. Gündoğan'a özel bir klinikte, Yüksekbaş'a ise grip belirtileri nedeniyle mahallesinde gittiği eczanede hazırlandı ölümcül sarı serum. Ve 5 ay içinde 3 can bu nedenle hayata veda etti.Bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanarak hastalara uygulanıyor sarı serum. Ancak bu uygulama, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Aile Hekimi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, sarı serumun neden ölümcül olabileceğini şöyle açıkladı: "Sarı serum halk arasında 'ölüm kokteyli' olarak biliniyor. Vücut direncini yerine getirmek için serumun içine çeşitli vitaminler karıştırılarak, damar yoluyla kişiye veriliyor. Bu tarz işlemler asla bir özel klinikte yapılmamalı. Ama maalesef kuaförde hatta evde bile damardan sarı serum veriliyor. Alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Bu son derece ölümcül bir tehlike."Kişinin bu ölümcül kokteyl ile 'anafilaktik şoka' girebildiğini belirten Uzm. Dr. Karahan, "Bu şokta solunum ve kalp durabiliyor. Ölümcül tehlike olan bu sarı serum, kişinin nefes borusunun aniden şişmesine neden oluyor. Hemen müdahale edip, kişiyi entübe etmek gerekiyor. Ama nefes borusu şiştiği için bunu yapacak ekibin bu konuda eğitim almış, uzman olması gerekiyor. Yani 'anafilaktik şoka' müdahale uzmanlık gerektiren bir alan" dedi."Bu şoka girmiş kişilere uzman bir aile hekimi olarak ben bile müdahale edemem" diyen Uzm. Dr. Karahan, şu uyarılarda bulundu: "İleri eğitim gerektiren bir müdahale şekli bu. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman ekipler ancak bu vakalara müdahale edebilir. Vatandaşları uyarmak istiyorum. Damardan sarı serum son derece tehlikeli. Ve sonuçları da ölümcül, bunu sakın unutmayın."Aile Hekimi Uzm. Dr. Didem Altay Gazi de bu ölümcül tehlikeye karşı uyarılarda bulunarak, "Sarı serum, özellikle kış aylarında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlıkları, grip gibi enfeksiyonların iyileşmesini hızlandırdığı düşünülen bir ilaç karışımıdır" dedi.Uzm. Dr. Gazi, sarı serumun herkese uygulanamayacağını belirterek, "Mutlaka öncesinde bir doktor muayenesi yapılmalı, muayene sonucunda doktorunuz uygun görürse acil servis ya da acil müdahale yapabilecek klinik ortamlarında uygulanmalıdır" dedi.İçeriğindeki ilaçlara karşı serum uygulaması sırasında ve uygulamadan birkaç saat sonra alerjik reaksiyon gelişebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Gazi, "Bu alerjik reaksiyon ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntı gibi basit ya da solunum durmasına varacak kadar ciddi olabilir. Bu nedenle özellikle ev ortamında ya da acil müdahale yapılamayacak bir yerde kesinlikle yapılmamalıdır" uyarısında bulundu.Sağlık Bakanlığı, sarı seruma karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; bu tür serumların yalnızca doktor kontrolünde ve hastane ortamında uygulanması gerektiği, içeriğinde alerjik reaksiyon riski taşıyan ilaçların bulunduğu, kontrolsüz uygulamaların hayati tehlikeye yol açabileceği vurgulandı.