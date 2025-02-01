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Giriş Tarihi: 1.2.2025

Bilim camiasında yeni pandemi endişesi

Bilim camiasında yeni pandemi endişesi
Bilim insanları, Alabama'da, Camp Hill virüsünün tespit edildiğini ve bunun, Kuzey Amerika'da keşfedilen ilk henipavirus olduğunu duyurdu. Queensland Üniversitesi'nden Dr. Rhys Parry, yapılan araştırmalarda Camp Hill virüsünün Kuzey Amerika'da tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtti ve bu keşfin, henipavirüslerinin daha geniş bir coğrafyada varlık gösterebileceğini ortaya koyduğunu vurguladı. Dr. Parry, bu virüsün insanlara yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.
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Bilim camiasında yeni pandemi endişesi
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