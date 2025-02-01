Bilim camiasında yeni pandemi endişesi

Bilim insanları, Alabama'da, Camp Hill virüsünün tespit edildiğini ve bunun, Kuzey Amerika'da keşfedilen ilk henipavirus olduğunu duyurdu. Queensland Üniversitesi'nden Dr. Rhys Parry, yapılan araştırmalarda Camp Hill virüsünün Kuzey Amerika'da tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtti ve bu keşfin, henipavirüslerinin daha geniş bir coğrafyada varlık gösterebileceğini ortaya koyduğunu vurguladı. Dr. Parry, bu virüsün insanlara yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.