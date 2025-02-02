2 yaş çocuklarda krup tehlikesi

Krupun, çocukları etkileyen bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirten Medical Park Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Taşkın Taş, çocuklarda görülen kurp hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.Uzm. Dr. Taş, "Krup hastalığı, özellikle sonbahar ve kış aylarında daha yaygın görülür. Bunun nedeni, soğuk havaların virüslerin yayılmasını kolaylaştırmasıdır" dedi.Krup hastalığının genellikle 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Taş, özellikle 2 yaş civarında erkek çocuklarda kız çocuklarına göre biraz daha fazla rastlandığını belirtti.Hastalığın, boğazın ve gırtlağın (larenks) enfeksiyon nedeniyle şişmesiyle ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Taş, "Bu şişlik, çocuğun nefes almasını zorlaştırabilir ve karakteristik bir öksürük sesi ile kendini belli eder" dedi.Kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesinin enfeksiyonun bulaşma riskini artırdığını söyleyen Uzm. Dr. Taş, şöyle dedi: "Krup genellikle bir viral enfeksiyondan kaynaklanır. En yaygın sebep, parainfluenza virüsleridir. Bunun dışında, grip (influenza), adenovirüs ve respiratuvar sinsityal virüs (RSV) gibi diğer virüsler de krupa yol açabilir. Nadiren bakteriyel enfeksiyonlar, alerjiler veya solunum yoluna yabancı bir cismin kaçması da krup belirtilerine neden olabilir. Diğer solunum yolu hastalıklarıyla karışabilir. Özellikle zatürre, bronşiolit veya alerjik reaksiyonlar gibi durumlarla benzer belirtiler gösterebilir. Ayrıca, boğmaca hastalığı ve difteri gibi daha ciddi enfeksiyonlar da krup belirtilerine benzer semptomlar ortaya çıkarabilir."Tedavide gecikmenin, ciddi solunum problemlerine yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Taş, "Şiddetli vakalarda, hava yollarındaki şişlik hızla artabilir ve oksijen alımını tehlikeye sokabilir. Nadir de olsa, tedavi edilmeyen krup vakaları hayatı tehdit edebilir. Çocuğunuzu korumak için el yıkama ve hijyen kurallarına dikkat etmek, hasta kişilerle teması sınırlandırmak gibi önlemler alınmalıdır" diye konuştu.Krup hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten Uzm. Dr. Taş, "Virüsler, öksürük veya hapşırık yoluyla havaya yayılarak, diğer çocuklara geçebilir. Ayrıca, enfekte yüzeylere temas edip elleri ağza veya yüze götürmek de bulaşmaya yol açabilir. Genellikle çocuğun öyküsü ve fiziksel muayene ile teşhis edilir. Şiddetli vakalarda, hava yolundaki daralmayı değerlendirmek için boyun röntgeni gerekebilir" dedi.Uzm. Dr. Taş, krup hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı:Derin, keskin bir öksürükGırtlakta şişme nedeniyle ses telleri etkilenirÖzellikle nefes alırken duyulan ıslık benzeri bir ses (stridor) olurŞiddetli vakalarda, göğüs kafesinin hareketi artar ve nefes almak zorlaşırHafif veya orta dereceli ateş görülebilir.Hastalığın belirtilerinin genellikle hafif olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Taş, hangi durumlarda doktora gidilmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı:Çocuğunuzun nefes alması belirgin şekilde zorlaşıyorsaDudaklarda veya ciltte morarma fark ediyorsanızÖksürük veya hırıltı dinlenme halinde bile devam ediyorsaÇocuğunuz çok halsiz görünüyorsa veya aşırı huzursuzsaYutma güçlüğü veya salya akıntısı artıyorsa