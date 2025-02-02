Teknoloji kanser yapıyor

Dünyanın dört bir yanında yapılan yeni araştırmalar, 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki kişilerde görülen kanser vakalarının dikkat çekici bir şekilde arttığını gösteriyor. BBC'de yer alan haberde, kanser oranlarındaki bu artışın nedenlerine yer verildi. BMJ Oncology dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırmaya göre 1990-2019 arasında 50 yaşın altındaki yetişkinlerde erken kanser vakaları % 79 artarken, kanserle ilişkili ölümler de % 28 arttı.BMJ Oncology ve Lancet dergisinin araştırmalarına göre bilinen şüphelilerden bazıları; yüksek miktarda kırmızı et ve sodyum içeren, ancak yeterince meyve ve süt olmayan beslenme ile alkol ve tütün kullanımı...Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) obezitenin, enflamasyon ve hormonal bozulma sebebiyle, yüksek kanser riski ile yakından ilişkili olduğunu söylüyor.Lancet'in çalışması kanserin obezite ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.Bazı uzmanlara göre ise elektronik cihazlar ve sokak lambalarından yayılan yapay ışığa sürekli maruz kalmak biyolojik saati aksatıyor, dolayısıyla da meme, kalınbağırsak, yumurtalık ve prostat gibi bazı kanser türlerinin riskini artırıyor.