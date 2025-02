Kanser yenilmez değil!

Kanser hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalığa dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, her yıl 12 milyon yeni kanser vakası teşhis ediliyor, 7 milyon kişi hayatını kaybediyor ve 25 milyon kişi kanserle birlikte yaşamını sürdürüyor. Aynı raporda ülkemizde 240 bin kanser vakası olduğu ve her yıl artarak bu rakama 20 milyon yeni kanser vakası daha eklendiği belirtiliyor. Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) raporuna göre ise 2050 yılında dünya genelinde 35 milyondan fazla yeni kanser vakası olacak. Ama yine de erken tanı ve hedefe yönelik tedaviler umutları artıyor.

ABD'DE 2 MİLYONUN ÜZERİNDE VAKA

Solunum Derneği TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu'ndan Doç. Dr. Pınar Akın Kabalak, çok ciddi uyarılarda bulunarak, "Dünyada ve ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarından sonra ikinci ölüm sebebi kanser. Özellikle akciğer kanseri, kanser nedeniyle ölümlerin en sık nedeni. 2025 yılı Kanser İstatistikleri'ne göre bu yıl Amerika'da 2 milyon 041 bin 910 yeni kanser vakası ve 618 bin 120 kanser ilişkili ölüm öngörülüyor" dedi.

KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

Yapılan çalışmaların genel kanser insidansının erkeklerde azalırken, kadınlarda arttığını gösterdiğini de söyleyen Doç. Dr. Kabalak, "50-64 yaş arası kadınlardaki kanser oranları şimdiden erkekleri geçmiş durumda. 2021 yılında 65 yaşından genç kişiler arasında kadınlarda akciğer kanseri insidansı erkekleri geçti. Erken tanı ve önleme kanserle mücadelede çok önemli" dedi.

TARAMA PROGRAMLARI HAYAT KURTARIYOR

AKCİĞER kanseri tarama programı uygulayan ülkeler arasında Kanada, Japonya, Güney Kore ve Amerika'nın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kabalak, "Avustralya, İngiltere, Almanya ise tarama programını resmileştirme yolunda. İsviçre, Fransa ise henüz tarama programını onaylamadı. Romanya, hedefli LDCT taramasının geniş ölçekli uygulamasını taahhüt eden tek Avrupa ülkesi. Ülkemizde de resmileşmiş akciğer kanseri tarama programı yok. Amerikan Kanser Derneği'ne göre 50-80 yaş arası, aktif sigara içen bireyler tarama programlarına dahil ediliyor ve ölüm oranlarında yüzde 13 azalma öngörülüyor" dedi.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER UMUT VERİYOR

DOÇ. Dr. Kabalak, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanserde tedavilerin umut verdiğini belirterek şunları söyledi: "Hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapilerin sağ kalım üzerine etkisi artık her evrede kanıtlanmış durumda. Kanserin sadece bir tanıdan daha fazlası olup, hasta merkezli bir yaklaşımla yönetilmesi gerektiği unutulmamalı. Kanserde erken tanıya öncelik verilmesi ve bu yönde multidisipliner yaklaşım içeren uygulamaların yaygınlaşması öncelikli görevimiz."

UNUTMAYIN HER HASTANIN BİR HİKAYESİ VAR

DOÇ. Dr. Kabalak, bir bireyin kanser tanısı almasının sadece tedavi edilmesi gereken zor bir hastalık olmasının ötesinde olduğuna dikkat çekerek, "Hasta ve beklentileri bu yolculuğun merkezinde olmalı. Her teşhisin ardında keder, acı, iyileşme, dayanıklılık, sevgi gibi duyguları içeren benzersiz insan hikayeleri var. Bu nedenle her bireyin kendine özgü ihtiyaçlarını şefkat ve empatiyle bütünleştiren insan merkezli bir kanser bakımı, sonuçların iyi olmasına katkı sağlıyor" dedi.