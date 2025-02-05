Virüssavar içecekler: Boza ve salep

Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Soğuk günlerde hem içinizi ısıtacak hem de bağışıklığınızı güçlendirecek geleneksel içecekler olan salep ve boza, yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, bu besleyici içeceklerin faydalarını ve evde nasıl hazırlanabileceğini anlattı.

GÜÇLENDİRİYOR

Dursun, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudu soğuk havalara karşı korumak için beslenme düzenimize dikkat etmeliyiz. Salep ve boza, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu destekleyen ve enerji veren içeceklerdir" dedi.

MİKTARI ÖNEMLİ

Ancak boza ve salep tüketirken miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dursun, "Özellikle diyabet, kilo kontrolü ya da mide hassasiyeti olan bireyler ölçülü tüketmeli. Doğal malzemelerle hazırlanmış olanları tercih etmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır" dedi.



SALEP: SÜTLE BULUŞAN ŞİFA KAYNAĞI

ORKİDE köklerinden elde edilen ve sütle hazırlanarak içilen salebin, kış aylarının en sevilen içeceklerinden biri olduğunu söyleyen Dursun, "İçeriğindeki müsilaj sayesinde boğazı yumuşatır, sindirimi destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda soğuk algınlığına karşı da etkilidir. Tokluk hissi sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olabilir" dedi.

AŞIRIYA KAÇMAYIN!

Dursun, salebi tüketirken aşırıya kaçılmaması gerektiğini de belirterek, şu uyarılarda bulundu:

Şeker içeriği yüksek olabilir. Özellikle diyabet hastaları şekersiz ya da düşük şekerli versiyonlarını tercih etmelidir.

Paketli ve hazır salep yerine doğal salep tüketmek daha sağlıklı olacaktır.



BOZA: ENERJİ VE BESİN DEPOSU

FERMENTE tahıllardan elde edilen, yoğun kıvamlı ve besleyici bir içecek olan bozanın, probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını desteklediğini söyleyen Dursun, "Aynı zamanda içerdiği B vitaminleriyle enerji verici bir içecek olarak öne çıkar. B vitaminleri sayesinde sinir sistemi ve enerji metabolizmasını destekler. Bağırsak mikrobiyotasını da destekleyen doğal probiyotikler içerir. Anne sütünü artırıcı etkisi vardır" dedi.

FAZLA TÜKETİRSENİZ KİLO ALDIRABİLİR

Dursun, boza tüketirken aşırıya kaçılmaması gerektiğini de belirterek, şu uyarılarda bulundu:

Yüksek şeker içeriği nedeniyle fazla tüketimi kilo artışına neden olabilir.

Mide hassasiyeti olan kişilerde fazla tüketimi gaz ve şişkinliğe yol açabilir.

Öçülü tüketmek ve doğal yöntemlerle hazırlanmış boza tercih etmek önemlidir.



SAĞLIKLI SALEP VE BOZA TARİFLERİ

DURSUN, evde doğal malzemelerle hazırlanan salep ve boza tarifi verdi. İşte uzmanından ev yapımı o tarifler:

SALEP:

4 fincan süt

2 tatlı kaşığı şeker

6 silme çay kaşığı toz salep

YAPILIŞI: 3 fincan sütü tencereye alın, şekeri ekleyerek ısıtın. Kalan 1 fincan sütü bir kasede saleple karıştırarak, pürüzsüz kıvam elde edin. Karışımı tenceredeki süte ekleyin ve sürekli karıştırarak kaynatın. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve üzerini tarçınla süsleyerek servis edin.

BOZA:

2 su bardağı kalın bulgur

1/2 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı toz maya

YAPILIŞI: Bulguru yıkayıp kaynatın ve yumuşayana kadar pişirin. Süzüp posasını ayırarak, sıvı kısmı bir tencereye alın. Maya ve şekeri yarım su bardağı ılık suyla karıştırarak, ekleyin. Kapağı kapalı şekilde 1 gün mayalanmaya bırakın. 1 gün sonunda karıştırın, gerekirse şeker ekleyerek 2 gün daha bekletin.