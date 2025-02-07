Aile hekimleri yeni dönemi anlattı

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yaptığı düzenleme ile aile hekimleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu alabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aile hekimlerinin hastane randevu sistemine entegre edilmesiyle ilgili konuşmuştu. Erdoğan, "Randevu kontenjanları ayırdık. 1000 aile sağlığı merkezi daha açacağız. Erken tanı konulan vatandaşlarımız yakın takibe alındı. Bu durum vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı gibi hastanelerde oluşan yükü de hafifletecek" diyerek, yeni sisteme dikkat çekmişti.

SAĞLIK TARAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile hekimlerimiz sadece ilk bir ay içerisinde 5.200.000 vatandaşımıza sağlık taraması yaptı. 620.000 vatandaşımızda koronavirüs hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi önemli hastalıklara erken tanı konuldu. Erken tanı konulan vatandaşlarımız yakın takibe alındı, tetkik ve tedavileri için gerekli yönlendirmeler yapıldı" demişti.

"HASTANE RANDEVUMU AİLE HEKİMİM ALDI"

AİLE hekimlerini hastane randevu sistemine entegre eden sistemin hastaları tarafından nasıl karşılandığını aile hekimlerine sordum. İşte aile hekimlerinin söyledikleri: Ankara Sincan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nden Aile Hekimi Uzm. Dr. Ahmet Said Gök, 2025 yılında planlanan ilave 1000 aile sağlığı merkezi ile birlikte sağlıkta dijital entegrasyon kapsamında aile hekimliğinde yeni bir dönem başladığını belirterek, şöyle dedi: "Aile hekimleri randevu sistemine entegre edilerek, kamu hastanelerinden randevu kontejanları ayrıldı. Bununla birlikte koruyucu sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirmek hedefleniyor" dedi.

KOD VERİLİYOR

Yeni düzenlemelerle aile hekimliği bilgi sistemleri üzerinden mamografi, akciğer grafisi, yenidoğan kalça ultrasonografisi ve kan tahlilleri gibi tetkiklerin istemlerinin yapılabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Gök, "Tetkikleri istenen hastalara bir kod verilerek, işlemlerini hastanelerde tekrar muayene olmaksızın direkt olarak gerçekleştirebilmeleri sağlanıyor. Test sonuçları bilgi sistemleri üzerinden aile hekimlerine elektronik ortamda tekrar iletiliyor. Bu değişikliklerle birlikte hastalar daha hızlı ve erişebilir bir sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bu sistem biz aile hekimlerine de hastamızı daha kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirmemize olanak sağlıyor" dedi.

RAPORLU İLAÇLARI YAZABİLİYORUZ

Yeni SGK düzenlemeleriyle birlikte kronik hastalıklara sahip hastaların, hastanede reçete edilmesi gereken bazı raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunun da kalktığını söyleyen Uzm. Dr. Gök, "Bu kapsama giren ilaçları aile hekimleri yazabilecek, bu durum vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı gibi hastanelerde oluşan yükü de hafifletecektir" diye konuştu.



'HASTAMA GÖZ MUAYENESİ RANDEVUSU ALDIM'

İstanbul Bayrampaşa 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi Aile Hekimi Dr. Selim Çatal, 15 yıllık aile hekimi. Aile hekimliğinin ülkemizde temellerinin atılmasındaki ilk doktorlardan biri olan Dr. Çatal, "Bizlerin randevu sistemine entegre edilmesi hastalarımızı çok memnun etti. Benim 3 bin 780 hastam var. En son diyabet nedeniyle göz rahatsızlıkları başlamış bir hastam geldi. Taramaların da etkisiyle olası rahatsızlıkların erken teşhisi için ona hemen göz muayenesi randevusu aldım. Hastam şimdi sıra beklemeden, göz muayenesini yaptıracak. Ben de hastam ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmuş olacağım. Hastalarımız memnuniyetini dile getiriyor. Hastalarımızın duasını alıyoruz" dedi.

TARAMA VE TAKİP

Dr. Çatal, koruyucu ve temel sağlık sisteminin temel taşının aile hekimliği olduğunun altını çizerek, şöyle dedi: "Hasta Yönetim Platformu uygulamasıyla hastalarımızın tüm taramalarını yapıyoruz. Riskli hastayı hemen o alandaki uzmana yönlendirebiliyoruz. Diyabet, hipertansiyon, kanser, obezite, kalp ve damar hastalıkları yönünden tüm taramalar yapılıyor. Hasta obezite riski taşıyorsa irtibatlı diyetisyenlerimizle çalışıyoruz. Ya da endokrinoloji uzmanıyla ortak görüşmeler yapıyoruz. Bir ayda 83 yaşlı sağlığı, 684 obezite tarama, 46 obezite takibi, 114 kalp ve damar hastalıkları taraması, 88 takip, 79 mamografi taraması, 611 hipertansiyon taraması, 278 hipertansiyon takibi, 148 diyabet taraması, 121 takip. Tüm bu taramalar ve hasta takibi erken teşhis için çok önemli. Hastalarımızın 6'sında kolon kanseri şüphesi çıktı. Biz onların randevularını, testlerini yakından takip ediyoruz."