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Giriş Tarihi: 7.2.2025 10:19 Son Güncelleme: 7.2.2025 10:31

Bakanlık harekete geçti: Sağlık tesislerinde sahipsiz köpek kalmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce 81 ile gönderilen yazıda, sağlık kuruluşlarında fiziki önlemlerin hızla tamamlanması, saha kontrollerinin düzenli yapılması ve sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılması talimatı verildi.

Bakanlık harekete geçti: Sağlık tesislerinde sahipsiz köpek kalmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve gönderildi.

Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi.

Halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı

Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi.

Yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Sahipsiz hayvanlar yerleşke dışına çıkarılacak

Yazıda sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de verildi. Buna göre; Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrolleri düzenli olarak yapılacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanlar yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

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Bakanlık harekete geçti: Sağlık tesislerinde sahipsiz köpek kalmayacak
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