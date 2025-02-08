Yıldız Tilbe korkuttu! Boyalardaki ölümcül alerjik tehlike

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabında yüzündeki yanıkların göründüğü bir fotoğraf paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" açıklamasını yaptı. Ben de bu tehlikeyi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kozmetoloji Birim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Akman'a sordum. Bakın Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr, Akman, hangi uyarılarda bulundu… Prof. Dr. Akman, saçlarımızın güzelliğimizin bir parçası olduğunu ve onların renginin yüzümüzü aydınlattığını belirterek, "Saç boyaları nedeniyle 'irritan' veya 'alerjik reaksiyonlar' gelişebilir. İrritasyona bağlı hafif kaşıntı, kızarıklık gelişebileceği gibi kimyasal yanıklar ve sonrasında leke ve iz de kalabilir. Üzerine bir de enfeksiyon eklenebilir. Hatta enfeksiyon sonrası deriden, derine yayılarak, ölümcül sonuçlara bile neden olabilir. Saç köklerine çok yaklaşmamak gerekiyor" dedi.

KINA DA YAPABİLİR

İrritan yanıkların kostik maddenin gücü ile doğru orantılı olarak derideki sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Akman, "Alerjik yanıtlar ise özellikle 'parafenilendian'a bağlı gelişmekte olup, bu madde siyah kına, Hint kınası ile geçici dövme uygulamalarından sonra da alerjiye neden olabilmektedir. Ve bu vakalar sık görülmektedir" diye konuştu.

AVRUPA'DA YASAKLI

"Bu maddenin deri hücrelerimize toksik etki gösterebildiği, hücresel düzeyde yapılan bilimsel çalışmalarda da gösterilmiştir" diyen Prof. Dr. Akman, şunları söyledi: "Bu maddeye karşı alerjik yanıt geliştiren kişiler 'paraben' ve 'benzokain'e de alerji geliştirebilmektedirler ve bu maddeler de Avrupa başta olmak üzere bazı ülkelerde artık kulanılmamakta veya içerik oranları sınırlandırılmaktadır."

YAMA TESTİ İLE 'ALERJİ AJANI' TESPİTİ

PROF. Dr. Akman, Amerika'da Mayo Clinic öncülüğünde geliştirilen 'Skin Safe Aplikasyonu'nda piyasada kullanılan ürünlerin etiketi okutulduğunda içeriklerinin görünebildiğine dikkat çekerek, şöyle dedi: "Burada en sık alerjik reaksiyona neden olabilen içerikler, kullanıcıya belirtilmektedir. Dermatoloji kliniklerinde, 'Patch (Yama) Testi' ile kişilerin alerjik veya irritasyon yanıtları olup, olmadığı test edilebilmektedir. Saçımıza, derimizi, ağzımızın içine veya vücudumuzun herhangi bir yerine kullandığımız ürünler, takılar, cihazlar, protezler alerji geliştirebilir. Gelişebilecek alerjik yanıtlar bu test ile saptanabilmektedir. Böylece sorumlu ajanın bir daha kullanılması yerine, alerjik ve irritasyon yapmayan maddenin kullanılması sağlanabilmektedir."

PROFESYONEL DESTEK ALIN

KİŞİLERİN kullandığı ilaçların da alerjik ve bağışıklık sistemlerini etkileyen hastalıkların, gelişebilecek durumlarını kolaylaştırabildiğini söyleyen Prof. Dr. Akman, şu uyarılarda bulundu:

Bu nedenle zararsız ve alerji riski düşük ürünler tercih edilmelidir.

İçeriğinden emin olunmayan, onaysız ürünler kullanılmamalıdır. Bu tür ürünler sağlığınızı tehlikeye atabilir.

Boya, kına, geçici dövme gibi uygulamaların, profesyonel kişiler tarafından, denetlenen yerlerde ve sağlığı tehdit etmeyen içerikler ile yapılması uygun olacaktır.

NEFES ALMAYI ZORLAŞTIRIR

ALERJİK yanıtların ise sadece temas edilen yerde kalmayıp, tüm vücutta yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntüye de neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Akman, "Dudakta şişlik varsa nefes almayı da bozabilir. Tüm vücudu kaplarsa, yine hayatı tehdit etme noktasına bile gelebilir" dedi.