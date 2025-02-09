Hünnap binbir derde deva

Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılan "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnap, tam bir şifa deposu. Uzmanlar, taze ve kuru olarak tüketilen "Çin hurması" veya "kırmızı hurma" olarak da anılan hünnapın sadece bir atıştırmalık değil birçok hastalığa karşı koruma sağladığını belirtiyor. Araştırmalara göre antioksidan ve C vitamini açısından zengin olan hünnap, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor, vücudu hastalıklara karşı koruyor, kan basıncını düzenlemeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Lif deposu olan hünnap, sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önlüyor. Tok tutarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Uykusuzluk ve kaygı problemlerine iyi geliyor. Vücuttaki iltihabı azaltarak hücre hasarını önlemeye destek oluyor.Sputnik'te yer alan habere göre, pek çok hastalığa iyi gelen besin değeriyle dikkat çeken hünnapın son yıllarda popülerliğini artırıyor. Hasat sezonu genellikle eylül ayının sonunda başlayıp ekim ayı sonuna kadar devam eden hünnap, özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Antalya, Mersin ve Adana gibi sıcak ve yarı kurak iklimin hâkim olduğu bölgelerde yetiştiriliyor. Bir hünnap ağacı yaklaşık 20 kilo meyve verebiliyor. Bu meyve hem taze hem de kurutulmuş şekilde tüketilebiliyor.