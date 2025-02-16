Pasif içici çocuklar büyük tehlikede

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 'Hedefimiz Dumansız Türkiye' diyerek, Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artırdıklarını açıkladı. Yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekipleri 81 ilde teyakkuza geçti. Peki ama çocuklar sigara dumanın neresinde yer alıyor? İşte tüm bu soruları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meda Kondolot'a sordum. Bakın, Prof. Dr. Kondolot, neler anlattı, hangi tehlikelere dikkat çekti... Sigara bağımlılarının sadece kendi canlarına değil, canın parçalarına yani çocuklarına da zarar verdiklerini belirten Prof. Dr. Kondolot, şunları söyledi: "Bebekler ve çocuklar istemsiz olarak sigara dumanına maruz kalan ve sigara dumanının zararlarından çok daha fazla etkilenen bir grup. Dünya genelinde çocukların neredeyse yarısı sigara dumanına maruz kalıyor. Bu maruziyetin neden olduğu sağlık sorunları ise bebeklikten erişkinliğe kadar yaşamın her döneminde çeşitli şekillerde bireylerin karşısına çıkıyor ve hatta hayatlarını tehdit ediyor. Sigara dumanına maruz kalan çocukların kendilerinin de sigaraya başlama olasılıkları ise çok yüksek."

ANNE KARNINDAKİ TİRYAKİLİK

Sigara içen veya sigara dumanına maruz kalan gebelerin, bebeklerine yeterli oksijeni ve gerekli besin ögelerini taşıyamadıklarının altını çizen Prof. Dr. Kondolot, "Gerekli olan besin ögeleri geçemediği gibi ayrıca sigara içen bir anneden bebeğine sigarada bulunan zararlı maddeler geçer. Bu durum büyüme, gelişme geriliğine, düşük doğum ağırlığı, ölü doğum, erken doğum, düşüklere ve doğumsal anomalilere neden olabilir" dedi.

LÖSEMİNİN BİLE SEBEBİ

Çevresel sigara dumanı maruziyetinin ani bebek ölümü sendromu, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle orta kulak enfeksiyonları, astım ve obezite sıklığını arttırdığının bildirildiğini söyleyen Prof. Dr. Kondolot, sigaraya maruz kalan çocuklarda görülen şikayetleri şöyle sıraladı: "Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda kronik öksürük ve hışıltılı nefes alıp verme daha sık görülür, bilişsel fonksiyonlar olumsuz etkilenir, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranışsal sorunlar, uyku problemleri görülür. Hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık riski artar. Araştırmalar ayrıca sigara dumanına maruz kalmanın çocukluk çağı lösemi, lenfomaları ve beyin tümörleri riskini artırdığını göstermektedir."



ANNE VE BABALAR SİGARADAN UZAK DURUN

SİGARA bağımlısı bir annenin, bebeğini emzirirken, anne sütü ile bebeğe zarar verdiğini ifade eden Prof. Dr, Kondolot, şunları söyledi: "Emzirilen bebeklerde nikotin ve diğer zararlı maddeler aynı zamanda anne sütü ile de bebeğe geçebilir. Bu şekilde sigara içen ve bebeğini emziren bir annenin bebeği için riskin 2 kat arttığı düşünülebilir. Ayrıca emziren bir annenin sigara içmesi, anne sütünün azalmasına ve bebeğin sütten erken kesilmesine neden olabilir. Bu da bebeğin anne sütünün sayısız faydalarından yeterince yararlanamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle hem sigaranın zararlarından korunmak, hem de anne sütünün faydalarından yararlanmak için anne adaylarının ve emziren kadınların sigaradan uzak durması özellikle önemlidir."



AKCİĞER HASARINA NEDEN OLUYOR

ANNE karnında sigara dumanı maruziyetinin akciğerlerin yapısal olarak gelişimini ve fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Kondolot, şöyle dedi: "Bu durum kan akımının yetersiz olması, bebeğe yeterli oksijen taşınamaması, bebeğe geçen toksik maddelerin etkisi ve epigenetik değişiklikler nedeniyle gerçekleşebilir. Ayrıca sigara dumanı maruziyeti solunum yollarını tahriş eder, solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozar ve çocukların solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmasına, enfeksiyonların daha sık ve şiddetli geçmesine, benzer şekilde astım ataklarının tetiklenmesine ve ağır geçmesine neden olur."



ORTAOKULDA SİGARA İÇEN ÇOCUKLAR VAR

'SON yıllarda sigara içenlerin yaşı ortaokul çağlarına kadar düştü. Böyle hastalarınız var mı?' sorusuna ise Prof. Dr. Kondolot, şu yanıtı verdi: "Evet, ortaokul ve lise döneminde sigara içtiğini öğrendiğimiz çocuklar oluyor. Genellikle ailede sigara içen anne baba veya çevresinde sigara içen arkadaşları olduğunu öğreniyoruz. Zararlı etkileri konusunda bilgilendirme yaparak, sigarayı bırakmalarını teşvik ediyoruz. Elektronik sigaraya karşı da uyarılarda bulunuyoruz. Elektronik sigaraların daha masum olduğu ya da zararsız olduğu, bağımlılık yapmadığına dair bilgiler doğru değildir. Elektronik sigaralar da zararlı kimyasallar ve kanserojen maddeler içermektedir. Ayrıca son yıllarda elektronik sigara kullanımına bağlı olduğu düşünülen şiddetli akciğer hasarı yaşayan vakalar görülmektedir."