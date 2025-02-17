Anne karnında kalbe müdahale

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Güzeltaş, doğuştan kalp hastalıklarına dikkat çekti.Binlerce çocuğun kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ailelerin yanında olduklarını belirten Prof. Dr. Güzeltaş, "Doğuştan kalp hastalıkları, toplumda en çok korkulan hastalıkların başında gelir. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon, Türkiye'de ise 15 bin bebek doğuştan kalp hastalığıyla dünyaya gelmektedir. Yani her 100 çocuktan biri doğuştan kalp hastalığına sahip olarak doğmaktadır. Ancak erken teşhis ve uygun merkezlerde yapılan tedaviler sayesinde bu bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün" dedi.Prof. Dr. Güzeltaş, gebelik takipleri sırasında fetal ekokardiyografi ile saptanan kalp hastalıklarının, çocuk kardiyoloji uzmanlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bazen anne karnında müdahale edilebilir. Ya da doğum sonrası gerekli acil müdahaleler için önceden bir doğum planı yapılır" dedi.Ciddi kalp hastalığı olan bebeklerin, beslenirken çabuk yorulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güzeltaş, "Bu nedenle daha sık, ancak daha küçük porsiyonlarla beslenmelidirler. Anne sütü ve mama ihtiyaçlarına özel dikkat gösterilmelidir. Kalp hastası bebekleri enfeksiyonlardan korumak için de kalabalık ve enfeksiyon riski taşıyan ortamlardan uzak tutmalı, tüm koruyucu aşılar eksiksiz yaptırılmalıdır. RSV gibi ciddi enfeksiyonlardan korunmak için ek aşılar yapılmalıdır" dedi.Muayene sırasında kalpte üfürüm, ritim bozukluğu veya anormal sesler tespit edilirse, hasta çocuğun kardiyolojiye yönlendirilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Güzeltaş, şu uyarılarda bulundu: "Bebeklerde morarma, emerken çabuk yorulma, beslenme zorluğu, kilo alamama ve hızlı nefes alıp verme gibi belirtiler gözlemlendiğinde, vakit kaybetmeden bir çocuk kardiyoloğuna başvurulmalıdır. Ayrıca, ailede ani ölüm veya ritim bozukluğu öyküsü olan çocuklar mutlaka kardiyolojik açıdan değerlendirilmeli. Eğer ailede doğuştan kalp hastalığı öyküsü varsa veya daha önce kalp hastalıklı bir bebek dünyaya getirilmişse, fetal ekokardiyografi yaptırılmalıdır. Özellikle şeker hastalığı veya romatizmal hastalıklar gibi sistemik rahatsızlıkları bulunan gebelerin, gebelik sürecini doktor kontrolünde sürdürmeleri büyük önem taşır."Prof. Dr. Güzeltaş, bazı doğuştan kalp hastalıklarının, erken teşhis edilip, zamanında tedavi edildiğinde, çocukların normal bir yaşam sürdürebileceğini belirterek, "Ancak yanlış inanışlar ve ihmal, hastalığın teşhisini geciktirebilir. Halk arasında sıkça duyulan ve tıbbi dayanağı olmayan, 'Çocuk kilo alırsa kalpteki delik kapanır, bazı meyve suları tıkalı damarları açar, bebek çok küçük, ameliyat olamaz' gibi yanlış bilgiler, bilimsel temeli olmayan inanışlardır. Hastaların, tedavi şanslarını kaybetmelerine neden olabilir. Doktor önerilerine eksiksiz uyulması, hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.