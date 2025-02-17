Yoğurt kansere karşı koruyor

Probiyotik zengini yoğurt, bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkileyerek kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor. ABD'deki Mass General Brigham'dan araştırmacılar, 30 yıl boyunca takip edilen 150 binden fazla kişinin verilerini inceledi. Haftada 2 veya daha fazla yoğurt yiyen kişilerde bazı agresif kolorektal kanser türlerine yakalanma oranının daha düşük olduğu belirlendi. Yoğurdun bağırsakta sağlıklı bakteri dengesini desteklediğini belirten Dr. Tomotaka Ugai, "Mesajım şu, yoğurdu seviyorsanız, yiyin," ifadelerini kullandı.