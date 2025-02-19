Soğuk havaları hastalıksız atlatmak için öneriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre sıcaklıkların bugün itibari ile ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bir hafta boyunca etkili olması ön görülüyor. İstanbul'da bugün, yarın ve cuma günü kar yağışı bekleniyor. Kış aylarında pek çok hastalığın görülme oranı artış gösteriyor. Mevsimsel değişimler sonucu zayıf düşen bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemler almak, kışın sağlıklı kalmanın en önemli yollarından biri.

GRİBE DİKKAT!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İrem Özçelik, kış aylarında çocuklar, yaşlılar ve gebelerin yanı sıra kalp, tansiyon, şeker, karaciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların; soğuk algınlığı, grip, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıklara karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

SAĞLIKLI YAŞAM STRATEJİLERİ

UZM. Dr. Özçelik, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için ilk adımın, sağlıklı yaşam stratejilerinin uygulanması olduğunun altını çizerek, şu önerilerde bulundu:

KIŞIN SPORU BIRAKMAYIN

Günlük düzenli egzersiz yapmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğu araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle enfeksiyonların en sık görüldüğü kış aylarında spora ara vermeyip, düzenli bir şekilde egzersiz yapmaya devam edilmelidir. Erişkin bir kişinin minimum günde 30 dakika aerobik egzersiz (yürüyüş, yüzme, bisiklet vs.) yapması gerekmektedir. Bu faaliyeti açık havada yapmak; direnç, zindelik ve enerjiyi daha da artırır.

KALİTELİ UYKU

Vücut direncini artırmak için yeterli sürede uyumak gerekir. Erişkin bir kişi, günde 7-9 saat uyumalıdır. Kalp atımları, kan basıncı ve solunum sayısı uyku sırasında düşer. Ayrıca vücuda yararlı hormonların salınımı uyku sırasında artış gösterir. Yeme içme gibi vücut restorasyonu için çok önemli olan uyku, dengeli ve düzenli olmalıdır. Uyku için en ideal saatler gece 23.00 ile sabah 07.00 arasıdır.

VİTAMİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Üzerinde tartışmalar yapılsa da, bol C vitamini tüketiminin gripten koruduğu bilinmektedir. Son zamanlarda D vitamini eksikliği olan kişilerde kış hastalıklarının daha çok görüldüğünü gösteren pek çok araştırma yapılmıştır. D vitamini seviyesini yükseltmenin en kolay yolu güneşlenmektir. Bu mümkün olmuyorsa doktorunuzun önerisiyle D vitamini takviyesi alınabilir.

ELLERİNİZİ YIKAYIN

Sık görülen kış hastalıklarından korunmanın en basit ve etkili yolunun hijyen kurallarına uymaktan geçtiği unutulmamalıdır. Öncelik el temizliğine önem verilmelidir. Eller, kurallara uygun bir şekilde yıkanmalı ve dış ortamlara temas ettikten sonra buruna, göze ve ağıza temas ettirilmemelidir.



BİLİNÇSİZCE ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN

UZM. Dr. Özçelik, şeker, böbrek, akciğer hastalıkları olan ve yatalak, yaşlı bağışıklığı zayıflamış hastaların doktor kontrolünde zatürre aşısı yaptırmaları gerektiğini belirterek, şu önerileri sıraladı:

Kapalı mekanlardan, havalandırması iyi olmayan yerlerden mümkün olduğunca uzak durun.

Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin, ne çok ince ne de çok kalın kıyafetler tercih edin.

Yaşam ortamı ısısının normal zamanda 25, uyku sırasında 22 derece olmasına özen gösterin.

Öksüren, aksıran kişilerle aynı ortamda bulunmamaya dikkat edin.

Her yıl düzenli olarak grip aşısı yaptırın.

Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü kişiler zatürre aşısı yaptırın. Zatürre aşısı aile sağlık merkezlerine ücretsiz yapılıyor.

Özellikle büro, ofis ve okullarda, kalem, kitap, bilgisayar, bardak gibi özel eşyalarınızı başkalarıyla kullanmayın.

Mendilleri bir kereden fazla kullanmayın.

Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmak kaydıyla sıvı tüketimini artırın.

Bilinçsiz ya da eczane tavsiyesiyle ilaç, özellikle antibiyotik kullanmayın.

Güneşli kış günlerinde açık havada dolaşın.

Kış aylarında ortaya çıkabilen depresyondan korunmak için de düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin, uykunuza dikkat edin. Bedeninize ve ruhunuza iyi gelen şeyleri yapın.