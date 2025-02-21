Karda düşmeye karşı penguen adımı atın

Kar yağışının yoğun şekilde yaşandığı bugünlerde karda ve özellikle buzlu zeminlerde güvenli yürüyüş önem taşıyor. Özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Kevser Burma, "Karlı bir zeminde yürümek, kış mevsiminin güzelliklerini hissetmek için en keyifli anlardan biri. Ancak bu büyülü atmosferin içinde kar ve buzun getirdiği riskler de saklıdır. Özellikle karlı ve buzlu havalarda düşme tehlikesi artar ve bu durum, sakatlanma ya da yaralanma risklerini de beraberinde getirir. Bu nedenle kışın sunduğu eşsiz güzelliklerin keyfini çıkarırken dikkatli olmak hayati önem taşır" dedi.

TRAVMA ETKİSİNİ AZALTIN

Burma, düşme durumunda doğru tepkinin de önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Eğer düşecek gibi hissederseniz kontrolü kaybetmemek için yere oturur pozisyona geçin ve düşerken ellerinizi dışarı doğru açarak her iki elinizi ve dirseğinizi yere koyun. Bu şekilde önemli bölgelerdeki travma etkisini azaltabilirsiniz."



KARDA DOĞRU TEKNİKLE YÜRÜME REHBERİ

BURMA, karda ve buzlu zeminde güvenle yürüyebilmek için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

PENGUEN ADIMI: Dengeli ve yavaş yürüyün. Kar ve buzda güvenli adımlar için, küçük ve yavaş adımlar atın ve ağırlığınızı iki ayağınız arasında eşit olarak dağıtın.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ: Kış şartlarına uygun, kaymaz tabanlı botlar veya ayakkabılar giyin.

ELLERİNİZ SERBEST OLSUN: Dengenizi korumak için ellerinizi ceplerinizde tutmaktan kaçının. Yürürken en az bir elinizin boş olması, dengenizi sağlamak adına oldukça önemlidir. Gerekirse baston veya yürüyüş destek aparatı kullanarak dengeyi artırabilirsiniz.

KAYGAN ZEMİNLERE DİKKAT: Buzlu alanlarda yürürken hızlanmaktan kaçının, şüpheli zeminlere bastığınızda önce ayağınızla kontrol edin ve zorunlu olmadıkça yokuş aşağı veya yukarı yürümekten kaçının.



İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

DÜŞME ve yaralanmalarda ilk müdahalenin sakin kalmak ve durumu doğru değerlendirmekle başladığını kaydeden Burma, "Olası bir düşme durumunda, kemik veya eklemde ağrı, hassasiyet, hareket zorluğu veya şişlik fark ederseniz, yaralı kişiyi hareket ettirmemeye özen gösterin ve yardım çağırarak, profesyonel sağlık ekiplerinin müdahalesini bekleyin" dedi.



BURKULAN BÖLGEYE SOĞUK UYGULAMA

DÜŞME sonrası burkulma durumunda ödem oluşmaması için yapılması gerekenlere de dikkat çeken Burma, şu uyarılarda bulundu: "Etkilenen eklemi, kalp seviyesinin üzerinde tutarak, dinlendirmek ve yaralanan uzva yük vermemek önemli. Burkulan bölgeye soğuk uygulama yapmak, ödemin ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, buz veya soğuk sprey uygulaması yapılmalıdır. Ancak, buz doğrudan cilde temas ettirilmemelidir. Buz, bir beze veya poşete sarılarak 10-20 dakika süreyle uygulanmalıdır. Uygulamanın ardından 1-2 saat içinde ağrılarda belirgin azalma görmüyorsanız, uzmandan yardım almalısınız."