Buz gibi havada kalp krizi riski

Dünya genelinde ve ülkemizde kalp krizi ile diğer kardiyovasküler hastalıklar ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Dünyada ortalama her 4 ölümden birisi kalp ve damar hastalıkları nedeni ile meydana geliyor. Soğuk havaların da kalp sağlığı üzerinde önemli bir etkisi var. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman ile bu tehlikeyi konuştum. Bakın Doç. Dr. Kahraman, neler anlattı ve hangi uyarılarda bulundu...

SOĞUK KALBİ ETKİLİYOR

Doç. Dr. Kahraman, "Kış aylarında kalp ve damar hastalıklarına bağlı kalp krizi riskinde artış olmakla birlikte, kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon gibi tetikleyici durumlarında kötüleşmesi görülebilmektedir" dedi.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ ARTIYOR

"Soğuk hava kalbi nasıl etkiliyor?" sorusuna Doç. Dr. Kahraman, şu yanıtı verdi: "Soğuk havalarda kalbe giden kan miktarında azalma görülmektedir. Bu durumda kalbin vücuda yeteri kadar kanı pompalamak için daha fazla çalışması gerekmektedir. Bu durum kalbin oksijen ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Ne var ki, soğuk havada aynı zamanda kalbi besleyen koroner damarlarda büzülme meydana gelerek, kalbin kanlanmasında azalmaya yol açmaktadır. Sonuç olarak kalp kası ihtiyacı olan oksijene ulaşamaz ve artmış iş yükü karşısında göğüs ağrısı şikayetinde artma oluşarak, kalp krizi tetiklenebilmektedir."

NE TETİKLİYOR?

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi ve korunmasında önemli bir yeri olan dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve kilo kontrolünün de kış aylarında bozulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kahraman, "Fiziksel egzersizlerin azalması ile hareketsiz bir yaşam ve artmış kilo alımı görülür. Ayrıca kışın yağlı ve tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi de kalp damar tıkanıklıklarında artışa yol açarak kalp krizini tetikleyebilmektedir" dedi.



KALP SAĞLIĞI İÇİN UYARILAR

DOÇ. Dr. Kahraman, kalp sağlığı için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

Sigara ve artmış alkol tüketiminden kaçınmak önemlidir.

Haftada en az 5 gün 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel egzersiz öneriyoruz.

Tuz ve şeker tüketiminden uzak durun.

Doymuş yağ tüketimini azaltarak, sebze, meyve ve tam tahıldan zengin Akdeniz usulü beslenin.

Soğuk kış günlerinde grip (influenza) ve zatürre (pnömoni) gibi enfeksiyonlara karşı dikkatli olun, aşılarınızı yaptırın.

Kalp damar hastalığı açısından psikososyal stres ve depresyondan kaçınmak önemli.

Soğuk havaya direk maruz kalmamak için mutlaka sıkı giyinilmeli. Göğüs bölgesine direk soğuk havanın gelmemesi sağlanmalı.

Dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketilmeli.



GRİP DE RİSK OLUŞTURUYOR

SOĞUK havalarda sadece kalp krizi riski değil aynı zamanda yaşam tarzı değişikliklerinin etkisi ile kalp yetmezliğinin arttığını söyleyen Doç. Dr. Kahraman, şöyle dedi: "Grip ve zatürre gibi artmış enfeksiyonlarda kalp ve damar hastalıkları için risk oluşturmaktadır."



SABAH KALP KRİZİ DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

DOÇ. Dr. Kahraman'a "Kalp krizinde hangi saatler veya günler daha riskli. Bu tarz araştırmalar var mı? " diye sordum. Doç. Dr. Kahraman, şu yanıtı verdi: "Kalp damar hastalıkları için soğuk kış günlerinin artmış risk yarattığını bilmekteyiz. Ayrıca sabah saatlerinde de kalp krizi görülme sıklığında artış olabilmektedir. Bu konuda yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır."