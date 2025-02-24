‘Gizli tuz’ tehlikesi

Tuz, vücut için gerekli bir element olsa da fazla tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, aşırı tuz tüketiminin yol açtığı hastalıklara dikkat çekerek, uyardı.Aşırı tuz tüketiminin birçok hastalığın temel nedeni olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, Türkiye'deki tuz tüketim miktarının endişe verici seviyede olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Tansiyon yüksekliği, böbrek hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve inme gibi birçok ciddi sağlık problemi fazla tuz tüketimiyle bağlantılıdır."Birçok kişinin yemeklerde tuz kullanımına dikkat ettiğini, ancak farkında olmadan gizli tuz kaynaklarından fazla miktarda tuz aldığını söyleyen Prof. Dr. Kılıçaslan, "Turşu, salamura gıdalar, şarküteri ürünleri, çerezler, hatta tuzlu ayran ve şalgam bol miktarda tuz içeriyor. Bu gıdalar farkında olmadan tuz tüketimimizi artırır. Bu yüzden işlenmiş, tuzlu gıdalardan uzak durmalıyız" diye konuştu.Tuz tüketimini azaltmanın en etkili yollarından birinin pişirme ve sofrada tuz kullanımından kaçınmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, "Birçoğunuz yemeklerin tadına bile bakmadan tuz ekliyor. Oysa besinlerin içinde bulunan doğal sodyum, vücudun ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. İlave tuz eklemek tamamen gereksiz ve sağlığa zararlıdır. Özellikle hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı olan bireyler için bu daha da önemlidir. Yemek pişirirken tuz eklememek ve sofrada tuz kullanmamak en pratik çözümdür" dedi.Prof. Dr. Kılıçaslan, bir çay kaşığı kadar tuzun yaklaşık 5 gram olduğunu belirterek, "Ülkemizde maalesef günlük tuz tüketimi 8-10 gram arasında bildiriliyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği miktar 5 gramdır. Yani toplum olarak önerilen miktarın neredeyse 2 katını tüketiyoruz" dedi.Tuz dengesini sağlamak için su tüketiminin de artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, "Ne kadar tuz alırsanız, o kadar su içmeniz gerekir. Vücut, fazla sodyumu ancak yeterli su alımıyla dengeleyebilir. Ancak en doğru yaklaşım, tuz alımını minimal seviyede tutmak ve düzenli su tüketmektir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve rutin sağlık kontrolleri de genel kalp damar sağlığını korumada çok önemlidir" dedi.Tuz tüketimiyle ilişkili hastalıkları erken dönemde tespit edebilmek için düzenli sağlık kontrollerinin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, "Kan testleri, tansiyon ölçümleri ve doktor muayeneleri ile sodyum seviyelerinin dengede olup olmadığını takip edebiliriz. Bu kontroller, olası sağlık risklerinin önceden fark edilmesini sağlar ve hastaların daha sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olur" diye konuştu.