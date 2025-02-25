Yürüme robotuyla hayata yeniden adım

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ümit Yalçın, rotobotik rehabilitasyon hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Yalçın, "Robotik rehabilitasyon, özellikle nörolojik veya ortopedik rahatsızlıklar sonucu hareket kabiliyetini kaybetmiş hastaların tedavisinde kullanılan bir yöntem. Robotik cihazlar, hastaların fiziksel terapilerini desteklemek ve hareketlerini tekrar kazanmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Felçli hastalar, omurilik yaralanmaları, inme geçirmiş kişiler, yürüme ve denge bozukluğu olan hastalar veya kas-iskelet sistemi problemleri yaşayanlar için oldukça faydalıdır" dedi.

ANALİZ EDİYOR

Robotik rehabilitasyonun avantajlarını ise Doç. Dr. Yalçın, şöyle anlattı: "En büyük avantajı, tedavinin kişiye özel olarak planlanabilmesi ve hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmesidir. Robotik cihazlar, hastanın hareketlerini hassas bir şekilde analiz edebilir. Doktorun verdiği program doğrultusunda tekrarlı ve doğru hareketler yapılmasını sağlar. Ayrıca, bu cihazlar sayesinde hastalar daha yoğun ve sık tedavi seanslarına katılabilir. Bu da iyileşme sürecini hızlandırabilir."

EN AZ 10 SEANS

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nde yaklaşık 190 yatan hastaları olduğunu ve yatak doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten Doç. Dr. Yalçın, şu bilgileri verdi: "Bu hastaların tamamına yakını inme, omurilik yaralanması gibi nedenlerden dolayı rehabilitasyon hastası. Hastalarımızı haftanın 4 günü egzersiz ağırlıklı rehabilitasyon programına alırken, haftanın 1 günü robotik rehabilitasyon programına alıyoruz. Hastadan hastaya değişmekle beraber, ortalama 10 seans robotik rehabilitasyon programına dahil oluyorlar. Şu anda kliniğimizde el ve kol robotu mevcut değil, sadece yürüme robotu bulunuyor."

YÜRÜMEYİ YENİDEN ÖĞRENİYORLAR

Yürüme robotunun, hastaların yürüme hareketlerini tekrar öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir cihaz olduğunu belirten Doç. Dr. Yalçın, "Bu robot, hastayı bir kemer sistemi ile destekler ve bacaklarını doğru bir şekilde hareket ettirerek, yürüme hareketini simüle eder. Bu sayede, hastaların kas hafızasını yeniden oluşturmalarına ve yürüme yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, cihazın ayarlanabilir özellikleri sayesinde her hastanın ihtiyacına göre tedavi planlanabilir" dedi.

HAREKET KABİLİYETİNİ ARTIRIYOR

ROBOTİK rehabilitasyonunun hastalar üzerindeki etkilerini de anlatan Doç. Dr. Yalçın, şunları söyledi:

Hastaların hareket kabiliyetini artırmasının yanı sıra kas gücünü de geliştirir.

Hastaların özgüvenlerini artırarak, günlük yaşam aktivitelerine daha kolay adapte olmalarını sağlar.

Özellikle inme geçirmiş hastalarda, robotik rehabilitasyon sayesinde yürüme yeteneğini yeniden kazanan birçok vaka bulunmaktadır.

Genel olarak bu yöntem, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor.



KİŞİYE ÖZGÜ ROBOT

YAPAY zekanın da hayatımıza girmesiyle robotik rehabilitasyonda nasıl bir teknolojik gelişmenin bizi beklediğini ise Doç. Dr. Yalçın, şöyle anlattı: "Özellikle yapay zeka gibi teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, robotik cihazların hastaların ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, tedaviyi kişiselleştirebileceği bir döneme giriyoruz. Ayrıca, sanal gerçeklik gibi teknolojilerle birleştirilerek, tedavi sürecini daha etkili ve motive edici hale getirmek mümkün. Gelecekte, robotik rehabilitasyonun daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesini bekliyoruz."