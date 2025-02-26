Ramazanda sağlıklı beslenme reçetesi

Ramazan ayı, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için manevi bir arınma süreci sunuyor. Ayrıca orucun, vücudu toksinlerden temizleyici bir etkisi olduğu da biliniyor. Ancak, sağlıklı oruç tutmanın ilk şartı yeterli ve dengeli beslenme. Bu nedenle Ramazan'da beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için tavsiyelerde bulunan özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan, bakın neler anlattı.

SAHUR ÇOK ÖNEMLİ

Sahur öğününün mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Alphan, şu önerilerde bulundu: "Sahurda mideyi fazla yormayacak peynir, tam buğday ekmeği, zeytin, domates, salatalık, süt, ıhlamur gibi yiyecek ve içeceklerden oluşan kahvaltı yapılması, gün boyunca mahrum kalınacak suyun ihmal edilmemesi çok önemlidir. Sahurda aşırı yemek yerine daha yavaş sindirilen, besin değeri yüksek posalı yiyeceklerin seçilmesi, insülin salgısını uyararak, çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gerekir. Sahurda tok tuttuğu gerekçesiyle pilav-makarna- börek ve komposto türü besinler yenilmesi, insülin salgılanmasında altta yatan problemi ortaya çıkarabilir" dedi.

SAĞLIKLI BİR İFTAR

Sağlıklı iftar için de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Alphan, "İftarda aşırı yemeği bir kerede yemek yerine, gece yatana kadar 2-3 öğün yapılmalıdır. Orucu su ile açmak ve iftarlık olarak da 1-2 zeytin yemek yeterlidir. İftarlık olarak sucuk, salam, sosis, yağlı peynir gibi şarküteri ürünlerinin aşırı tüketimi gereksizdir. Bu ürünlerle hem fazla kalori alınır hem de yağlı olan bu besinlerle kolesterol ve kan yağları yükselebilir. Bu, şişman olanların daha fazla kilo almasına ve kan yağları yüksek olanların da kan yağlarının yükselmesine neden olabilir" uyarısında bulundu.

ÖNCE ÇORBA SONRA BİRAZ ARA

Orucu açtıktan sonra kısa bir ara verilmesini öneren Prof. Dr. Alphan, "Çorba, salata ve 1 dilim ekmekle veya peynir, ekmek ve çayla oruç açıldıktan sonra 1 saat ara verip, daha sonra ızgara veya haşlanmış et, balık, tavuk veya az yağlı etli sebze yemekleri veya etli dolma ve sarmalar, yoğurt, tam buğday ekmeği gibi yiyeceklerin tercih edilmesi uygun olur. Yemekten bir süre sonra 1-2 porsiyon meyve mutlaka yenilmelidir" dedi. Gece yatmadan önce bir bardak süt içilmesinin günlük kalsiyum ihtiyacı için önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alphan, her iki öğünden sonra hemen yatağa girilmemesi ve ev içinde yürüme gibi egzersizler yapılmasının uygun olacağını da söyledi.

KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

KALP ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal da Ramazan ayında kalp hastalarının dikkat etmesi gereken hayati noktaları paylaştı. Prof. Dr. Köksal, her kalp hastasının oruç tutamayacağına dair genel bir yargının doğru olmadığını belirterek, "Ancak, ileri yaşta olanlar, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları bulunanlar için mutlaka doktor kontrolü gerekli. İlaç kullanım saatleri, su kaybı ve uzun süren açlık, kalp hastaları için ciddi riskler doğurabilir. Bu nedenle hekim gözetiminde karar verilmelidir. Özellikle kalp kapak ameliyatı geçirmiş ve metal kapak taşıyan hastaların kullandığı kan sulandırıcı ilaçların dozları, Ramazan boyunca yakından takip edilmelidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk, kan değerlerinde değişikliklere yol açarak hayati riskler doğurabilir" dedi. Ramazan ayında yapılan en büyük hatalardan birinin de sahuru atlamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksal, "Uzun saatler süren açlık ve susuzluk, özellikle kalp hastalarında tansiyon düşüklüğüne ve ani rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.