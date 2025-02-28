Uzmanından uyarı sahuru atlamayın!

Ramazan geldi, hoş geldi. Bu gece ilk sahura kalkılacak. Bazıları 'Ben hiç sahura kalkmadan orucumu tutuyorum' diyor. Ama uzmanlar uyarıyor. Bu konuda Kocaeli Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Koral Önal ile konuştum. Prof. Dr. Önal, Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları ve bedensel sağlık açısından dikkat edilmesi gereken önemli konuları anlattı. Prof. Dr. Önal, bakın hangi önerilerde bulundu...

BİLİNÇSİZ BESLENME MİDEYİ HASTA EDER

Prof. Dr. Önal, uzun saatler süren açlık sonrası iftar ve sahurda bilinçsiz beslenmenin mide ve bağırsak sorunlarına yol açabileceğini belirterek, özellikle reflü, gastrit, ülser ve bağırsak hastalıkları olan bireylerin beslenmelerine daha da fazla özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI ÖNEMLI

Prof. Dr. Önal, oruç ibadetini yerine getirirken, sindirim sistemi sağlığı için de şu önerilerde bulundu: "Gün boyunca yeterli su tüketimini sağlamak için iftar ile sahur arasında sık sık su içilmelidir. Gazlı içecekler ve fazla kafein tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu tür içecekler mide asidini artırarak reflüye neden olabilir. Hafif egzersizler sindirimi kolaylaştırabilir. Özellikle iftardan sonra yapılan kısa yürüyüşler faydalıdır. Sindirim problemleri olan bireyler, özellikle mide ülseri, gastrit veya reflü rahatsızlığı olanlar, iftar ve sahurda mideyi yoracak besinlerden kaçınmalı ve doktorlarına danışmalıdır."





PROTEİN VE LİFLİ GIDALARI SAHURDA SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

PROF. Dr. Önal, sahur öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

Sahur öğününün atlanmaması çok önemlidir. Uzun süreli açlık mide asidini artırarak, reflü ve gastriti tetikleyebilir.

Sahurda, protein ve lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Yumurta, peynir, yoğurt, süt gibi protein kaynakları ve tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar tokluk hissini uzatır.

Aşırı tuzlu, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bu tür besinler susuzluğu artırabilir ve mideyi rahatsız edebilir.

Yavaş sindirilen besinler tüketilmelidir. Kuruyemişler, avokado ve yoğurt gibi sağlıklı yağ içeren gıdalar, uzun süre tokluk sağlar.

Bol su içmek çok önemlidir. Sahurda en az 2-3 bardak su tüketmek gün boyu susuzluk hissini azaltabilir.

Mümkünse sahurdan sonra hemen yatmayın. Bu reflü riskini azaltabilir.

Mide fazla gıda veya sıvı tüketimi ile aşırı gerilmemelidir. Fazla su bile kısa sürede tüketilip, yatıldığında reflüye yol açabilir.



ORUCUNUZU SU, HURMA VE HAFİF BİR ÇORBA İLE AÇIN

İFTARDA dikkat edilmesi gerekenleri ise Prof. Dr. Önal, şöyle sıraladı:

Orucun su, hurma veya hafif bir çorba ile açılması sindirim sistemine ani yük binmesini önlemek açısından en sağlıklı yöntemlerden biridir.

Yemekleri hızlı ve aşırı tüketmek mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Yiyecekleri yavaş yemek ve iyi çiğnemek gereklidir.

Ana yemeklerde aşırı yağlı ve kızartmalardan kaçınılmalıdır. Fırın, haşlama veya ızgara yöntemleri mideyi daha az yorar.

Lif oranı yüksek sebze yemekleri ve tam tahıllı gıdalar tercih edilmelidir. Bu, bağırsak sağlığını koruyarak, kabızlığı önleyebilir.

Aşırı şekerli tatlılardan kaçınılmalı, şerbetli tatlılar yerine meyve veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir.