Yeşilay Haftası, "Hepimiz için bağımsız gelecek" mesajıyla kutlanıyor!

Bağımlılıklarla mücadele alanında 105 yıldır 120 şube, 97 ülke Yeşilay'ı ve 130 binin üzerinde gönüllüsüyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını her alanda kararlılıkla devam ettiriyor. Bu yıl 1-7 Mart arasında "Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla kutlanan Yeşilay Haftası'nda, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla yurt genelinde birçok etkinlik düzenleniyor. 5 Mart 1920'de, işgal altındaki İstanbul'da, bağımlılıklar yoluyla toplumu zayıflatmaya çalışan güçlere karşı direniş ruhuyla kurulan Yeşilay, bugün Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyada bağımlılıkla mücadelede öncü rolünü üstleniyor.

YEŞİLAY BAŞKANI MEHMET DİNÇ: "BAĞIMLILIK ORTAYA ÇIKMADAN ENGELLENMELİ"

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Yeşilay Haftası lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadeleyi "bir nesil ve gelecek davası" olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Gençlerimizin geleceğine kasteden, onları zifiri bir karanlığa mahkûm etmek isteyenlere karşı İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Bağımsızlık Seferberliğimizi ilan ettik. Bağımsızlık Seferberliğimiz, çocuklarımızın bağımlılık endüstrisinin tuzaklarına düşmemesi için var gücümüzle çalışmak demektir. Bağımlılıklarla mücadele ederek insan onurunu toplumun tüm fertleri adına koruma gayretinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, 105. yılımızda ve Yeşilay Haftası vesilesiyle, 'Bağımsız gelecek için Türkiye'nin Yeşilay'ında buluşalım.' diyorum. Bağımlılığın ortaya çıkmadan engellenmesi düsturuyla geleceğimiz için el ele verelim. Tek bir insanımızın dahi bağımlılığın pençesine düşmemesi için hepinizi, 105 yıllık bu büyük mirasa sahip çıkmaya davet ediyorum."

İSTANBUL'UN SEMBOL MEKâNLARI "YEŞİLE" BOYANACAK

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Rami Kütüphanesi'nde hafta boyunca sürecek "Yeşil Sahne Söyleşileri"nde, bağımlılıkla mücadele konularına değinilecek ve ünlü isimler de sahne alacak. Ayrıca yine Rami Kütüphanesi'nde minik ziyaretçilere eğitmenler eşliğinde origami, ahşap oyuncak boyama, taş boyama gibi çeşitli atölyeler de düzenlenecek.

Yeşilay'ın 105. yaşında, 9.'su gerçekleşen "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nın ödüllü eserleri ise ilk kez Yeşilay Haftası kapsamında Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bağımlılığa karşı sanatı öne çıkaran Yeşilay Karikatür Sergisi, bu yıl Marmaray istasyonları ve Rami Kütüphanesi başta olmak üzere çeşitli illerde sanatseverlerle buluşacak.

1-3-5 Mart tarihlerinde 16.30-18.30 saatleri arasında Üsküdar, Yenikapı, Sirkeci ve Cağaloğlu Marmaray istasyonlarında Yeşilay Haftası'na özel müzik dinletileri yapılacak.

Etkinlikler kapsamında 1-7 Mart tarihleri arasında Süper Lig ve TFF 1. Lig de oynanacak maçlarda tüm misafir takımlar sahaya "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" yazılı Yeşilay pankartıyla çıkacak.

Yeşilay'ın doğum günü olan 5 Mart tarihinde ise Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dolmabahçe Saat Kulesi, Sepetçiler Kasrı gibi İstanbul'un sembol mekânlarında yeşil ışıklı lazer taraması yapılacak.

GENÇLER SOSYAL MEDYADA FARKINDALIK İÇİN YARIŞIYOR!

Yeşilay, gençlerin sosyal medyada bilinçli ve etkili içerikler üretmesini teşvik etmek amacıyla "Genç Yeşilaycılar Ödüllü Reels Yarışması"nı başlatıyor. "Sosyal Medyayı En İyi Genç Yeşilaycı Kullanır; Sınırlarını Çizer ve Farkındalık Yaratır" mottosuyla düzenlenen yarışmada, gençler bağımlılıklarla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturan kısa videolar hazırlayarak yarışmaya katılabilecek. Toplam 70.000 TL'ye varan ödülün dağıtılacağı yarışmaya son başvuru tarihi 4 Mart olarak belirlenirken, kazananlar 7 Mart'ta açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, hazırladıkları videoları #GençYeşilay, #Türkiye'ninYeşilayı105Yaşında, #HepimiziçinBağımsızGelecek ve #BağımsızlıkSeferberliği etiketleriyle paylaşarak @gencyesilayci hesabını etiketleyip DM yoluyla iletebilecek.

Yeşilay'ın 105. Yılına Özel Film: "Senin Sayende"

Yeşilay'ın 105. yılı kapsamında hazırlanan "Senin Sayende" mottolu film sinema salonlarında, televizyon kanallarında, dijital ekranlarda ve sosyal medya mecralarında yayınlanacak. Avrasya Tüneli'nde özel bir sesli mesaj çalışması gerçekleştirilecek. Yeşilay'ın 105. yılına özel olarak hazırlanan spotlar radyolarda da yayınlanarak, bağımsız ve sağlıklı bir gelecek için farkındalık mesajları iletecek.

Ayrıca trafik ışıklarında Yeşilay hilali ve özel sesli mesajlarla gerçekleştirilecek sinyalizasyon çalışmasıyla, sürücüler ve yayalar bağımsız ve sağlıklı bir yaşam için teşvik edilecek.

Öte yandan, 1-7 Mart haftasına özel tasarlanan Yeşilay Gazetesi, saha etkinliklerinde dağıtılacak.

TÜRKİYE GENELİNDE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ

Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri (REHAB), üniversite kulüpleri, şubeleri, elçileri ve gönüllüleri iş birliğiyle Türkiye genelinde geniş çaplı bir farkındalık kampanyası başlatılacak. Bu kapsamda, sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek, sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de ve dünyada 7'den 70'e her kesime hitap eden bu etkinlikler, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele, önleme ve sağlıklı yaşama teşvik etme misyonunu pekiştirecek.

Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay'ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay'ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 105 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM'a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye'ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40'ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır'da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana "Kamuya Yararlı Cemiyetler" arasında yer almaktadır. "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü"ne ve "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü"ne sahiptir.