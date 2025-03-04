Obezite küresel bir kabus

4 Mart Dünya Obezite Günü'nde, obezite tehlikesine dikkat çekildi. Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmaya göre dünyada 1 milyardan fazla kişi obez ve 2022 verilerine göre bu kişilerin yaklaşık 880 milyonunu yetişkinler ve 159 milyonunu ise çocuklar oluşturuyor. Çocuklarda ve ergenlerde obezite oranı 1990'dan bu yana tam 4 katına çıktı.

KRONİK BİR HASTALIK

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, obezite tehlikesine dikkat çekerek, önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Gürkan, "Fast food tüketiminin artması, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle obezite oranları arttıkça artıyor. Obezite, sağlığı bozabilecek aşırı yağ birikimiyle tanımlanan kronik bir hastalık. Dünya çapında yetişkinlerde görülen obezite 1990'dan bu yana 2 katından fazla artmış durumda. Ülkemizde her 3 kişiden 1'ini etkileyen bu hastalıktan korunmak ve beraberinde gelebilecek rahatsızlıklara karşı önlem almak artık hayati önem taşımaktadır" dedi.

SAĞLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Obezitenin sadece kozmetik bir endişe değil, birçok hastalık ve sağlık sorunu riskini artıran tıbbi bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Gürkan, "Bu hastalıklar, kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı, uyku apnesi ve bazı kanserler, kısırlık ve depresyondur" dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bazı insanların kilo vermede sorun yaşamasının birçok nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürkan, şöyle dedi: "Genellikle obezite, diyet, fiziksel aktivite ve egzersiz seçimleriyle birlikte kalıtsal, fizyolojik ve çevresel faktörlerden kaynaklanır. Obezite, Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırabilir, kemik sağlığını ve üremeyi etkileyebilir, bazı kanserlerin artışı da yine obeziteyle ilişkili olabilmektedir. Obezite genel yaşam kalitesini düşürür. Eskiden zevk alınan fiziksel aktiviteler yapılamaz hale gelir. Kişiler halka açık yerlere gitmekten çekinebilir. Obezitesi olan kişiler ayrımcılıkla bile karşılaşabilir. Obezite uyuma, giyinme, araba kullanma veya hareket etme gibi kişilerin yaşam kalitesini oldukça etkiler."



OBEZİTE CERRAHİSİ İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ

OBEZITE ameliyatının ne zaman uygulanabileceğini ise Prof. Dr. Gürkan, şöyle açıkladı: "Vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olup, bazı hastalığı olanlar ile VKİ 35'in üzerinde olan diyet denemeleri başarısız olan tüm hastalar obezite cerrahisi için aday olabilmektedir. Ayrıca, hastaların 18-65 yaş arası olması. Vücut kitle indeksi 30-40 ile 40 ve üzeri olması. Vücut kitle indeksi 30-40 arası olanlarda; şeker, uyku apnesi, hipertansiyon, astım, gibi ek hastalıkların olması."

KÜÇÜK KESİDEN LAPAROSKOPİK OPERASYON

OPERASYONUN 'Sleeve gastrektomi' işlemiyle yapıldığını belirten Prof. Dr. Gürkan, "Midenin bir kısmı ayrılır ve vücuttan çıkarılır. Midenin kalan kısmı tüp benzeri bir yapıya dönüştürülür. İşlem genellikle karnın üst kısmındaki birden fazla küçük kesiden, laparoskopik olarak yapılır. Mide küçüldüğü için alınan besin miktarı da daha az olur. Ayrıca iştahı düzenleyen hormon olan 'ghrelin' daha az üretilir ve bu da yeme isteğini azaltır. Obezite cerrahisi sayesinde aşırı kilo nedeniyle gelişen hormonal değişiklikler, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı gibi sağlık sorunları tamamen ortadan kalkabilir" dedi.